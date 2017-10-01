

報導／吳啟綜 圖／美聯社



美國職籃NBA公牛隊「閃電俠」韋德落腳騎士隊後，自由球員全部底定。今年重要交易有韋德轉到騎士隊，與「小皇帝」詹姆斯再度合體，還有騎士隊三巨頭之一的控球後衛厄文被交易到塞爾提克隊，紐約尼克隊「甜瓜」安東尼投效雷霆隊，與衛斯特布魯克、前溜馬隊一哥喬治組成三巨頭，將威脅金州勇士隊連霸。



騎士隊當家控球後衛厄文連續三季與詹姆斯合作，幫助騎士隊打進總冠軍戰，並曾在去年勇奪總冠軍；今年他隱瞞詹姆斯，主動向球團表示希望被交易到別的球隊，讓外界懷疑兩人有嫌隙。厄文表示，離開騎士隊是為了激發自己最大的潛能，和詹姆斯沒有關係；在一支優秀的隊伍中，成為一名傑出的後衛，並且脫穎而出，是他一直以來的期望。塞爾提克隊第一場熱身賽與黃蜂隊交手，厄文上場僅十九分鐘，就攻得九分、四籃板、三助攻，幫助球隊贏球。



騎士隊三巨頭少了厄文後，就積極向詹姆斯的好友韋德招手。韋德和詹姆斯兩人二○一一至二○一四年球季，在熱火隊聯手取得兩枚冠軍戒。美國媒體問韋德，再度與詹姆斯一起打球是什麼感覺？韋德說，就像花生醬與果醬一樣，自然融合。他強調，騎士隊是出色的隊伍，這是他加盟騎士隊的主要原因；如果只因他和詹姆斯是朋友，這件事可能不會發生，但他們都是傑出球員，能互相幫助球隊變更好，於是同為球隊效力。



另一個話題是交易傳聞不斷的紐約尼克隊「甜瓜」安東尼，他確定加盟雷霆隊。雷霆隊少了杜蘭特後，陸續補強戰力，今年找來溜馬隊一哥喬治和安東尼，他們將和「忍者龜」衛斯特布魯克組成三巨頭。有人認為，安東尼可以取代杜蘭特當年在雷霆隊的地位。安東尼確實是得分好手，上個球季，他在尼克隊平均每場可貢獻二十二點四分，但他防守漏洞百出，很難與杜蘭特相比。



交易完成，熱身賽也開打。效力中國大陸CBA廣州龍獅、在世大運表現優異的我國籃球好手陳盈駿，在球隊與華盛頓巫師隊的熱身賽中替補出賽，此役他獲得兩分、兩籃板，成為繼陳信安、曾文鼎後，第三個在NBA熱身賽有得分紀錄的臺灣球員。



球員西強東弱 明星賽打破區域



NBA近幾年球員交易，使西區球隊越來越強，東區球隊越來越弱，明星賽更可能出現西區明星球員擠爆，東區缺猛將的窘境。為讓明星賽更有看頭，NBA官方日前宣布，將改變明星賽制度，由東西區球迷票選出雙方的隊長，再由隊長選隊友，隊友無東西區限制。



明年明星賽球員仍由東西區選出，先發球員由球迷（占百分之五十）、球員（占百分之二十五）、媒體（占百分之二十五）投票選出，替補則由教練選出。



新制讓雙方隊長挑選球員，可以緩解東西區的戰力差。二○○○年以後，明星賽西區贏了十二次，東區贏六次，西強東弱的態勢非常明顯。



新球季，明星賽不單取消東西區對抗制，還添加公益元素，兩支隊伍將代表不同的慈善機構打球。



