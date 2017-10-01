

吳啟綜／臺北報導



勵馨基金會昨天舉辦臺灣女孩日系列活動「女孩動一動、世界會轉動」記者會，邀請印度亞洲女孩大使莫尼亞迪、菲律賓亞洲女孩大使阿爾瓦蕾茲和臺灣亞洲女孩大使黃靖茹共同參與，希望所有女孩打破性別刻板印象動起來，透過運動鍛鍊強健的體魄。



勵馨基金會執行長紀惠容表示，勵馨每年投入許多公眾教育資源培育青少女，勇敢反暴力。亞洲女孩大使的選拔，則是串聯亞洲各地倡議女孩人權的組織進行海選。



這次入圍亞洲女孩人權獎及社群經營獎的三名亞洲女孩，包括十八歲印度女孩莫尼亞迪，她在去年一起火災中，遭嚴重燒傷。經歷創傷、復原過程後，積極投入終止性別暴力的行動；來自菲律賓的十七歲女孩阿爾瓦蕾茲，投入社區水資源改善計畫，希望幫助社區居民都能有乾淨的飲用水；十八歲臺灣女孩黃靖茹，倡導高中生的服裝儀容革命，並發起「為你的受傷而讀」，支持性暴力倖存者團體。



高中就投身女權運動的黃靖茹，勇敢說出自身受過性暴力的經歷，去年她發起「為你的受傷而讀」系列活動，希望能為性侵受害者創造匿名且安全的環境，讓她們勇於發聲。另外，她就讀景美女中時，也發起服裝儀容革命，主張教育目標應是探索、認識自己，而服裝儀容規定卻限制了身體、外表的決定權。

