黃昆輝教授教育基金會籲校方讓家長參與 了解子女用餐情況



沈育如／臺北報導



立委日前批評校園營養午餐的菜色、營養、熱量計算都「待加強」，黃昆輝教授教育基金會昨天公布「國民中小學教育品質民意調查」，反觀營養午餐的衛生品質，三成六民眾表示滿意，一成六不滿意，超過四成七無明確意見；民眾無感的原因，基金會認為是午餐由校方主導，家長較少參與。



這項調查是在九月底，針對全國二十二縣市年滿二十歲民眾進行電話訪問，有效樣本一千零六十九人。



臺北市教育局前副局長、曾擔任南湖國小校長的民調小組委員馮清皇指出，立委評論營養午餐，主要是考量「好不好吃」，但營養午餐著重營養、衛生，低糖、少鹽、少油，口味自然較清淡，相對之下不易受學童喜愛。



民調發現，近半數民眾對營養午餐的衛生品質沒有明確反應，馮清皇分析指出，可能是營養午餐由校方負責，家長較不了解，建議學校與行政單位，適度讓家長參與營養午餐議題，了解子女的用餐品質。



調查也發現，民眾最關心國中生的安全問題，分別為「毒品入侵校園」、「學生參加幫派」、「校園霸凌」等；高達八成民眾擔心國中小學生在校園被傳染流行性疾病。



銘傳大學講座教授黃富源指出，從我國的刑案統計來看，民國一百零四年的毒品犯罪，高達四萬五千多件，比十年前多了近三千件，這是警訊，呼籲政府整合團隊資源，共同防範。



黃富源以學生上下學的交通安全為例，如果教師、家長、警察攜手建立安全防護網，學生上下學將更有保障。



另外，調查顯示，六成九民眾認為目前校園的門禁管理，可有效阻止不明人士進入；高達八成一支持國中小放學後，開放校園供校外人士使用。

