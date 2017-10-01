阮筱琪／基隆報導



「一一一教育發展協進會」發起「書香傳愛偏鄉」活動，昨天由理事長吳清山、玄奘大學教授黃秋鑾前往基隆市尚智國小與學生共享書香知識；黃秋鑾分享她與尚智國小的淵源及生命故事，還致贈一套嶄新的書架給學校圖書館，鼓勵多閱讀、愛閱讀。



黃秋鑾說，幼年被礦工認養，住在三坑地區，家境清苦，無法提供好的讀書環境，所以經常到尚智國小的教室看書，最後取得博士學位，能在大學任教，十分感念五十三年前尚智國小提供安靜的讀書環境；她鼓勵學童：「人的一生操之在己，所以要更努力認真。」



六年級學生李秉澤說，聽完黃教授小時候的故事，覺得非常感動，以後也要多閱讀，充實知識，像黃教授一樣，把知識傳遞給更多人；六年級學生沈幼霖也感謝黃教授送學校書架，讓學校圖書館可以收納更多書籍，學生也有更多閱讀材料可選擇。



吳清山則帶領學生一起閱讀大貓熊相關的科普類書籍。學生沈幼霖說：「和吳老師一起讀書很有趣，吳老師還為我們比較臺灣黑熊和大貓熊的差異，大家都大開眼界。」



除了鼓勵學童多閱讀、愛閱讀外，吳清山也勉勵學童學習黃教授勤奮學習的精神，堅持逐夢，不要被困難的環境打倒。



圖說：玄奘大學教授黃秋鑾（後排右二）昨天與一一一教育發展協進會理事長吳清山（後排中），前往尚智國小捐贈圖書設備。 攝影／吳啟綜