報導‧攝影／高修民



專門雕刻掌中戲鴨子頭偶的雕刻家蔡長青，原先認為掌中戲是工藝，表演形式很傳統，直到二○一○年在臺北花博會，看到臺灣掌中戲的各種風貌，才驚覺掌中戲很有藝術價值，於是到臺北偶戲館上偶戲大師陳錫煌的課，去年還參加宜蘭傳統藝術中心舉辦的「亞太傳統藝術節」，在利澤偶戲國際藝術村擔任駐村藝術家。



蔡長青畢業於國立藝專，再到法國巴黎第八大學取得造形藝術碩士，對於中西藝術教育的差異感觸很深。他舉例，在法國，素描課重視創意，第一天上課，學生都沒有帶碳筆，教師出的作業，是要學生畫身上自己看不到的地方；上第二堂課時，他看到同學千奇百怪的作品，有的用投影，有的用戲劇形式，也有人演講，讓他明白素描要傳達的是一種概念，而不是技巧。



蔡長青目前投入掌中戲偶雕刻、操演學習及創作表演作品，未來要做掌中戲劇場排演、推廣，這個月在臺北市剝皮寮鄉土教育中心舉辦特展，推廣掌中戲、偶戲劇場藝術。



唐小鴨是蔡長青第一個雕刻完成的演出偶，他創造出唐小鴨，與他喜歡唐老鴨有關，他覺得雕刻是立體的素描，粗刻就像打輪廓，細刻是細部描繪。他刻完第一個鴨頭，就受到陳錫煌鼓勵，要他繼續刻。雕刻一個木偶頭約要兩三天，從柴刀劈形開始，經粗刻、細刻、細修，最後用粗細砂紙打磨。雕刻階段完成，接著補土上色，總共須花一兩個星期的時間。



蔡長青認為，掌中戲是一座劇場，彩樓是舞臺，舞臺就是一個世界。臺灣的掌中戲不同於國外偶戲，可「包山包海」，不分年齡層。蔡長青突破傳統，用西方的唐小鴨造形搭配掌中戲傳統服裝，現已發展出二十多種鴨子的角色，他期待有一天能率領一群鴨子戲偶登臺演出。



圖說：蔡長青第一尊雕刻的「唐小鴨」掌中戲偶（左）是從傳統再創新。