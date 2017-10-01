沈育如／臺北報導



總統蔡英文今年教師節頒發師鐸獎時，宣示教育部將持續行政減量，但全國教師工會總聯合會昨天指出，特教教師也要準備評鑑文件，包括每三年一次校務評鑑，中央對地方的特教評鑑，有特教班的學校還有更多指標，讓特教教師忙於行政而無心教學，甚至為了準備文件，淪為「作文比賽高手」。



全教總特教委員會主委陳杉吉表示，根據全教總統計，八成縣市的特教評鑑指標超過六十個，臺中市、南投縣、嘉義市、金門縣甚至破百。



全教總理事長張旭政表示，很多評鑑指標疊床架屋，目前臺北市、新北市已把特教評鑑整併到校務評鑑，讓教師鬆一口氣。呼籲教育部修《特教法》，把「至少每三年舉辦一次評鑑」，改為「進行校務評鑑時納入特殊教育項目」；中央對地方的特教評鑑整併到統合視導；利用特教通報網等數位資訊，教師開學填報一次，主管機關需要資料時可上網抓取，減輕教師工作量。



教育部國教署組長蔡志明表示，特教評鑑今年已大幅簡化，包括校務評鑑特教指標從五十一項簡化到十五項、特教學校校務評鑑從十六項簡化至六項，中央對地方評鑑從十八項簡化至十項。



至於修改《特教法》，蔡志明表示，可望把特教班評鑑納入校務評鑑，中央對地方的特教評鑑整併到統合視導，不過，還需要和相關單位討論。

