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諾貝爾和平獎　國際廢除核武運動獲獎 (2017/10/7)
 

　吳啟綜／綜合報導

　二○一七年諾貝爾和平獎昨天揭曉，由「國際廢除核武運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，簡稱ICAN）獲得殊榮。諾貝爾委員會讚揚，該組織致力於喚起各國關注任何使用核武所帶來的災難後果，並促成禁止核武的突破性協議。

　在澳洲墨爾本發跡的「國際廢除核武運動」，二○○七年於維也納成立，是由許多非政府組織所組成的聯盟，在一百零一個國家設立四百六十八個分支組織，總部位在瑞士日內瓦。十年來，「國際廢除核武運動」致力促使核武走入歷史，也是今年一百二十二國簽署《禁止核子擴散條約》（NPT）的重要倡導組織。

　這項協議提出，禁止在任何情況下，發展、測試、製造、持有或存放核子武器，但美國、俄羅斯、中國、英國等九個擁核國家，都未參與條約談判。

　諾貝爾委員會希望，在美國和北韓陷入高度核緊張，以及限制伊朗核計畫充滿不確定性之際，能藉由頒發這獎項，促進非核化的達成。

　諾貝爾委員會強調，未來若要達成無核武世界的夢想，擁核國家必須加入行列；也希望能夠透過協商，以循序漸進、平衡及謹慎的方式，銷毀全球一萬五千枚核彈，讓世界不再受核武威脅。
 
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