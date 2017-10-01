沈育如、陳景清／連線報導



「我是資源班學生，可以不用寫作業吧！」嘉義縣水上國中學生湯博森就讀柳林國小二年級時，被鑑定為資源班學生，因而學習動機低落，國、英、數三科都不及格，列入需要補救教學的名單。但教師透過玩遊戲、說故事等，鼓勵他跨出第一步，對學習產生興趣，他在國小畢業前就轉到普通班就讀。



教育部昨天舉行「國民小學及國民中學補救教學績優楷模頒獎典禮」，獎勵推動補救教學表現優秀的師生，共有九組教學團隊、四名教師，以及湯博森等十名學生獲獎。



獲得績優教學團隊的花蓮縣溪口國小，透過教育部的科技化評量系統，從中找出每個學生落後的地方，強化學習。校長吳昌葦表示，找到學生需要補救的地方後，教師設計教學內容和進度，並搭配均一教育平臺、永齡教育基金會等資源，進行教學。



得到教師教學典範的新北市積穗國小數學教師莊志勇，自編教材提升學生學習興趣。他表示，每年約三成新生的數學待加強，他和退休教師、大學生組團隊，透過每週一兩次課後課輔，為學習進度落後的學生上課。學生釐清不懂的地方後，產生學習自信，成績也進步了。



獲得績優教學團隊的高雄市梓官區蚵寮國中，去年國中會考，學校學生英數不及格的人數超過一半，被教育部列管為高關懷學校，但學校堅持不放棄每個學生的學習權利，鼓勵學生參加補救教學。今年全校考上公立高中職人數近四成五，因此教育部解除列管。



圖說：教育部昨天舉行「國民小學及國民中學補救教學績優楷模頒獎典禮」。圖中教育部次長林騰蛟（左）頒獎給獲得學生學習楷模的湯博森（中）。攝影／陳壁銘