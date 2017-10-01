關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
補救教學玩遊戲說故事奏效　特殊生回歸普通班 (2017/10/7)
 

沈育如、陳景清／連線報導

　「我是資源班學生，可以不用寫作業吧！」嘉義縣水上國中學生湯博森就讀柳林國小二年級時，被鑑定為資源班學生，因而學習動機低落，國、英、數三科都不及格，列入需要補救教學的名單。但教師透過玩遊戲、說故事等，鼓勵他跨出第一步，對學習產生興趣，他在國小畢業前就轉到普通班就讀。

　教育部昨天舉行「國民小學及國民中學補救教學績優楷模頒獎典禮」，獎勵推動補救教學表現優秀的師生，共有九組教學團隊、四名教師，以及湯博森等十名學生獲獎。

　獲得績優教學團隊的花蓮縣溪口國小，透過教育部的科技化評量系統，從中找出每個學生落後的地方，強化學習。校長吳昌葦表示，找到學生需要補救的地方後，教師設計教學內容和進度，並搭配均一教育平臺、永齡教育基金會等資源，進行教學。

　得到教師教學典範的新北市積穗國小數學教師莊志勇，自編教材提升學生學習興趣。他表示，每年約三成新生的數學待加強，他和退休教師、大學生組團隊，透過每週一兩次課後課輔，為學習進度落後的學生上課。學生釐清不懂的地方後，產生學習自信，成績也進步了。

　獲得績優教學團隊的高雄市梓官區蚵寮國中，去年國中會考，學校學生英數不及格的人數超過一半，被教育部列管為高關懷學校，但學校堅持不放棄每個學生的學習權利，鼓勵學生參加補救教學。今年全校考上公立高中職人數近四成五，因此教育部解除列管。

圖說：教育部昨天舉行「國民小學及國民中學補救教學績優楷模頒獎典禮」。圖中教育部次長林騰蛟（左）頒獎給獲得學生學習楷模的湯博森（中）。攝影／陳壁銘
 
北市滿額學校增　凸顯區域M型發展
阿茲海默症新定義
「社論」製發戰爭來臨手冊　強化全民國防
深澳電廠爭議
保護象鼻岩　民團爭取列自然紀念物
新北潑水節週日登場
回望歷史　臺美館辦攝影展
易阻塞氣管　幼兒勿吃核果
學生租屋安全堪憂　民團籲教部把關
中市推英語閱讀素養　分三階段認證
財政獲改善　澎縣營養午餐9月起免費
文教短波
收蜜見幼蜂破繭　彰縣文祥驚嘆自然奇妙
環保船造形競賽　屏縣以栗毛小孩搶眼
10人贏11人　北市民族足球隊奪冠
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.