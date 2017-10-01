沈育如／臺北報導



立法院教育及文化委員會昨天審議《學校衛生法》修正草案，立委認為國中小營養午餐有城鄉差距，菜色、營養、熱量計算都「待加強」；立委柯志恩舉臺中看守所的菜單為例，某天午餐有醬爆素雞、番茄炒蛋、青菜、紅豆湯與白飯，比校園午餐還豐盛，認為「受刑人吃得比學生還好」，要求教育部改善。



教育部建立「校園食材登錄平臺」，鼓勵學校記錄營養午餐的食材資訊，立委蘇巧慧隨機取樣，發現國小營養午餐有城鄉差距，某所位於直轄市的國小菜單，水果天天供應；反觀某所位於農業縣的國小，受限於營養午餐經費，無法天天供應水果。



立委吳思瑤則鼓勵教育部官員去看日劇《女王的營養午餐》，劇情是描述一位日本米其林三星主廚，因故到小學當主廚，即使經費不足，仍每天絞盡腦汁，烹調顧及學生口味、營養均衡的創意料理。吳思瑤建議，讓大專院校的餐飲系所進入中小學，協助改善食譜。



吳思瑤也呼籲教育部參考民間資源，例如曾舉辦的「校園米其林」全國巡迴座談會，就邀請學校營養午餐祕書、廚房媽媽、團膳業者、教師及家長參與，甚至出版社也和中山大學合作，建立營養午餐常用食材的烹飪資料庫等；群眾募資平臺也有「營養午餐的米其林大挑戰」提案，要求提升學校午餐料理。