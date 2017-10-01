科技部為鼓勵女性投入研究工作，首次針對女性學者推出專案補助，最近成為學術界熱門話題。為爭取各界認同，科技部在宣布推動「鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫」記者會上，特別公布申請科技部計畫的性別差異。



以一百零五年為例，各大學研究人員女性雖占有百分之三十三，但申請科技部研究補助的計畫主持人，僅有百分之二十四是女性。科技部認為，這是女性研究人員經常因生育或家務需要等不同階段的「生活困境」，不得不離開或暫停研究工作所致。因此，決定以專款專案鼓勵女性學者投入研究工作。



科技部的創新作法，雖然立意良善，卻是倒果為因。就統計數據而言，女性學者申請科技部研究計畫的比率確實明顯偏低；但若細看專長領域，人文社會科學無論是研究人員或申請研究補助的計畫主持人，女性占比都接近五成，兩者並無顯著落差。關鍵在於理工領域男女比率嚴重失衡，尤其是工程技術領域，女性學者僅占百分之十五；申請科技部研究補助的計畫主持人，只有百分之八是女性。



這個數據凸顯臺灣社會至今未擺脫女性不適合讀理工科學的刻板印象。要培養更多的女性科學家，就必須從源頭做起，破除社會的集體迷思，從基礎教育啟發女性的理工天分及學習興趣，而不是等到木已成舟後，再用「保障名額」給予特別待遇，淪為另一種性別歧視。