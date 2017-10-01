沈育如／臺北報導



目前國中小學校園內禁止販售高鹽、高油與反式脂肪的食品，以及含糖飲料，立法院教育及文化委員會昨天審查《學校衛生法》修正草案，立委希望修法，以提高法律位階，教育部樂觀其成。但對於含瘦肉精的肉品與產製品、增加營養師員額設置、禁用一次性及美耐皿餐具等修法方向，教育部則考量營養午餐採用進口牛肉機率低、經費限制等，建議再研議。



根據行政院一百零五年公告修正的《校園飲品及點心販售範圍》規定，目前國中小學只能販售百分之百果（蔬菜）汁、鮮乳、保久乳、豆漿、優酪乳、包裝飲用水、礦泉水七種飲料；販賣的點心，以適量蛋白質和其他營養素為主，熱量要比正餐低，但以能補充營養為原則。



教育部綜合規畫司長黃雯玲表示，目前含糖飲料禁止進入國中小學，例如碳酸飲料等。《學校衛生法》修法如果通過，未來可以延伸到高中職，提高原本的法律位階，以監督方式進行處理。不過，這是校園內販售的規定，如果是學生自己從校外帶到學校，就不在此限制。



教育部指出，受限中小學校園營養師的員額總量控管，加上若以「班級數七班以上，未達三十班配置營養師一名，三十班以上配置兩名」估算，全國需要四千兩百一十五人，預估經費高達新臺幣三十五億元，但中央和地方政府都無法負擔，還需要審慎評估。



立委張廖萬堅以衛福部的統計指出，高中以下學校，一個月平均出現八點五件校園食品中毒事件；而學生外食比率，七歲到十二歲達六成七，十三歲到十八歲更超過七成七，顯示校園更需要配置營養師，以照顧學生的飲食健康和安全。





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