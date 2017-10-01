李榮茂／綜合報導



臺南市鹽水區竹埔、岸內及嘉義縣新港鄉安和國小，昨天分別舉辦中秋關懷社區獨居老人活動，師生走入社區，除贈送柚子及自製鳳梨酥等應景食品外，還幫忙獨居長者量血壓、捶背，並吹奏陶笛與長者同樂，讓獨居長者歡度溫馨的中秋佳節。



竹埔、岸內及安和三校，都位處偏鄉農村，社區居民以銀髮族長者占多數，是高齡化社區。每逢佳節倍思親，所以校方在中秋節辦理關懷獨居老人活動，讓學生關懷高齡長者，促進祖孫情誼，希望使獨居長者忘卻孤獨寂寞，感受家庭溫暖。



竹埔國小校長林靜儀帶領師生走訪社區，致贈長者柚子與月餅，並幫忙量血壓、清理指甲。年逾八旬的湯阿媽說，她有六個曾孫，年紀和竹埔的學生相仿，長年住在外地，不常見面；看到這麼多學生關心她，並幫忙量血壓，很開心。



七十歲的李阿媽說，家裡好久沒有這麼熱鬧了，她稱讚竹埔的學生好聰明，幫她量血壓及清理指甲，還示範如何使用收音機，以後在家就不會無聊了。



幫阿媽清完指甲的學生莊威勝說，回家後也要幫自己的阿公阿媽清理指甲。學生陳妍蓉說，雖然與這些阿媽不相識，但希望把中秋節滿滿的祝福送給她們。



岸內國小親師生利用假日，在學校製作鳳梨酥，不但餡料實在，沒有添加防腐劑，且少油低糖，很適合長者食用。校長蘇淑娟帶領小志工，將自製鳳梨酥贈送給社區獨居長者，歡度中秋佳節，長者對岸內師生的盛情，都深為感動。



嘉義縣安和國小師生由校長蔡文山帶領，幫社區長者捶背按摩，並吹奏陶笛同歡。學生郭薰慈表示，看社區獨居長者全神貫注的聆聽陶笛演奏，神情愉悅，大家都很開心能共度美滿的中秋節。



圖說：臺南市竹埔國小關懷社區獨居老人，學生贈送長者應景食品，還幫忙長者清理指甲。攝影／李榮茂