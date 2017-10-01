阮筱琪／臺北報導



昨天是中秋節，也是「世界動物日」，臺北市工務局公園處和中華亞洲環境生態護育交流協會昨天在大安森林公園，舉辦第二屆「臺北世界動物日」，邀請民眾響應愛護動物，也要保護動物棲地。



中華亞洲環境生態護育交流協會表示，今年活動由許多關心環境、護育生態的組織共同舉辦，藉許多小遊戲向民眾說明生態護育的重要。



主辦單位也舉辦親子著色比賽，繪圖紙上畫了許多曾生活在這塊土地上的動物，包括藍鵲，臺北的街貓大橘子、斑斑，高雄的流浪狗小白，以及河馬阿河、龍王鯛、石虎、穿山甲、眼鏡蛇、斷掌黑熊，希望小朋友邊聽大人說故事，邊一筆一筆的用色彩紀念牠們曾經美麗的生命。



著色比賽得獎者之一、新北市秀峰高中學生洪維澤，特地以電影《星際大戰》人物的造形，接受市長柯文哲頒獎；他說，因為爸爸和他在作品中加入《星際大戰》的角色，所以「穿上長袍來領獎，呼應作品。」



市長柯文哲表示，甘地曾說，國家文明偉大與道德程度，取決於國民對待動物的方式，希望宣傳愛護動物、尊重動物的觀念，呼籲市民正視、善待與人類息息相關的動物。



圖說：第二屆「臺北世界動物日」活動昨天在大安森林公園舉辦，透過攤位闖關遊戲，讓親子建立友善動物和保育觀念。攝影／陳壁銘