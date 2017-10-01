沈育如／臺北報導



根據教育部日前公布「臺灣中小學學生網路使用行為調查結果」顯示，全國小四到高三學生中，約一成沉迷網路，需要專業輔導。為了教導學生正確的網路使用觀念，新北市海山國小兩年前推動資訊教育，透過問卷調查，歸納學生使用網路的十大錯誤觀念，包括著作權、網路霸凌等，再對症下藥，建立正確觀念。



海山國小資訊組長吳瑞福表示，學校兩年前把資訊安全概念導入課程，透過問卷調查，找出學生使用網路的十大迷思，例如，很多人以為網路上的圖片、音樂可以隨意下載使用，卻不知道已經觸法。



吳瑞福說，了解學生的錯誤觀念再導正，學習效果更佳。例如有學生看了資訊安全影片，學到不可以打開來路不明的電子郵件，避免誤入陷阱，讓電腦「生病」。



臺南高工則是透過桌遊，讓學生認識網路霸凌造成的心理傷害。臺南高工板金科教師賴嘉宏表示，班上有一名學生家裡從事殯葬業，卻被同學在社群網站留言「消遣」，導致該名學生鬱鬱不樂。



為了讓全班了解開玩笑和霸凌的差異，賴嘉宏透過玩桌遊，學生四人一組，一人扮演網路霸凌者，一人是被霸凌者，其他人是助長者及旁觀者，從遊戲的模擬過程中，學生「將心比心」，體會被霸凌者的痛苦。



圖說：新北市海山國小在資訊課教導學生網路安全，透過問卷調查，找出學生常見的十大錯誤觀念，再對症下藥導正。圖片提供／吳瑞福