詹伯望、陳景清、沈育如／連線報導



延宕多年的臺南大學遷校七股案，由於大環境已有巨變，包括少子化衝擊、七股校區當地自然環境不適宜開發，南大師生陸續出現反對聲浪。教育部最近致函南大，要求學校做出決定。為此，南大日前已在府城和榮譽校區舉行公聽會，多數師生表達應停止遷校計畫。學校將彙整師生意見，在十月中旬的校務會議中提出討論，做出最後決定。



臺南師院為爭取升格大學，民國八十九年開始籌備遷校七股，臺南縣政府將一百多公頃魚塭地無償撥給南大，在民國九十四年獲行政院核定；行政院、教育部及經建會編列四十七億元，南大自籌十八億元。由於南大籌措財源困難，儘管和當地社區積極連結，也投入環境研究，但在硬體建設上卻沒有明顯作為，遭地方質疑。



教育部高教司長李彥儀說，南大遷校案延宕多年，校內也有反對意見，教育部希望校方儘早決定；等學校校務會議做出決議後，教育部再給予協助。



另外，高雄中山大學仁武校區開發案也卡關，目前仍在環評階段。一百零三年十二月，經濟部地質調查所公告的「旗山活動斷層地質敏感區」，直接貫穿仁武校區預定地，因此，在環評階段必須提送「地質安全評估報告」。



中山大學公共事務組長蔡璦琪指出，去年九月完成「地質安全評估報告」，十月函送高雄市環保局。環保局初審後，請學校補正有關生態、交通、噪音及土壤的環境現況調查報告；學校經調查後，已提送補正報告。



李彥儀表示，中山大學後來沒有進一步討論，目前也沒有提報教育部。