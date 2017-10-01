楊惠芳、沈育如、阮筱琪、張彩鳳／連線報導



九二一大地震今年屆滿十八年，但根據立法院預算中心報告指出，到今年七月底止，國中小學校舍待補強棟數仍有兩千多棟，其中以新北市最多，共有五百零一棟。新北市教育局昨天表示，今年度計畫補強的校舍已完成耐震補強，明年度預計補強一百五十八校，一百零八年度補強一百四十一校，新北市全數校舍將在一百零八年度完成補強。



新北市教育局指出，補強進度較慢的原因，是學校需考量學生安置問題。因此，學校在沒有多餘教室的情形下，如有多棟校舍要補強時，必須逐步進行。



新北市教育局表示，新北市幅員遼闊，學校眾多，校舍多達兩千四百多棟，原有九百多棟需要補強，工程持續進行；校舍補強的優先順序，依據教育部相關規定，原則上先補強耐震係數CDR小於零點五的校舍，已在去年補強完畢，其餘將在一百零八年度全部完成。



臺北市教育局表示，目前僅約十棟校舍處於整修後期，且陸續收尾，全市校舍補強工程預計今年內完工。



臺中市教育局長彭富源指出，從九十八年起到一百零五年，市府共核定三百一十棟校舍，除了后綜高中國中部明德樓、南陽國小求真樓尚在施工，其他三百零八棟都已完工。另外，今年到一百零八年，教育局也配合教育部補強工程專案計畫，核定補助兩百七十二棟校舍，預計一百零八年完成。



雲林縣教育處長梁恩嘉表示，教育處已向教育部爭取到三億多元，從今年到一百零八年，所有老舊校舍耐震補強都會做足。



教育部表示，行政院去年九月核定今年度到一百零八年度改善計畫，包括中央專案預算一百八十億元，加上行政院一般性補助款、地方政府自籌款，三年共編經費兩百六十一點六億元，預計辦理國中小校舍補強工程一千七百零二棟，拆除重建工程兩百四十六棟。計畫執行完成後，國中小校舍的耐震係數CDR將大於一。