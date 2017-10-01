張彩鳳／臺中報導



「切柚子、剝柚子，剝了柚子戴帽子，戴了帽子吃柚子。」中秋節兒歌昨天在臺中市北區太平國小幼兒園此起彼落，教師更粉墨登場，演出〈后羿射太陽〉、〈嫦娥奔月〉等中秋節慶戲劇，讓學童認識民俗節日中秋節的傳說故事。



太平國小幼兒園主任林雅芬表示，為了讓學童享受不一樣的中秋佳節，特別設計中秋節統整課程，包括柚子兒歌帶動唱、中秋節閩南語歌謠教唱、畫說中秋、戲說嫦娥等主題。



為了增強戲劇效果，教師還租了戲服，利用課餘時間排演，讓后羿、嫦娥、王母娘娘和玉兔活生生的出現在學生眼前。十個學生學生也配合參與演出，裝扮成太陽，配合后羿的箭術即興表演。學童都感到新鮮有趣，專注欣賞表演，時而目瞪口呆，時而開懷大笑，對傳統民俗故事留下深刻的印象。



幼兒園學生王念謙說：「我最喜歡嫦娥，因為她心地很善良，好可惜她已經飛到月亮上了。」學生趙又葵說：「我喜歡后羿，因為他很英俊，力氣很大又很厲害，一口氣射下九個太陽。」林嫙樂說：「中秋節最好玩的事情，是戴柚子帽。王母娘娘好漂亮，我也很想穿王母娘娘的衣服。」



校方表示，中秋節是傳統民俗節日，藉節日教學生認識固有文化，透過互動式戲劇演出，讓故事裡的人物穿越時空，吸引學生的目光和注意力，達到最佳學習效果。



圖說：臺中市北區太平國小幼兒園教師扮成后羿、嫦娥和玉兔演出。圖片提供／太平國小