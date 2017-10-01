武力是國家保衛國民的依賴，烏托邦人民雖主張和平，卻也得僱用傭兵來保衛國家。瑞典是和平中立國，仍依恃軍力嚇阻侵略。我國《憲法》規定：「人民有依法服兵役之義務。」建軍至今採徵兵制。



二○○三年政府決議改採募兵制，明年起全面實施，不再徵召義務役常備兵。國防部長在立法院答詢時表示，短時間不會有問題，但依「國軍精粹案計畫」維持戰力基本需求，至少要有十七萬五千名兵力，明年如施行新制，預計只能維持十六萬兩千名員額，少子化益甚，將逐年加劇募兵的艱難。



美國在臺協會前理事主席卜睿哲和美國國防部官員都說，以美國的經驗，募兵制是昂貴且複雜的制度，臺灣「全募兵制」投資不足，不實際也不可取，恐危及國家安全。美國志願役使中上家庭的青年逃過當兵的義務，淪為黑人和貧困人家才當兵的現象，造成階級不公平。



瑞典也曾改為募兵制，但僅僅實施七年，明年起又要恢復徵兵制，並徵召女性入伍。我國和瑞典一樣都有替代役制度（瑞典稱社會役），臺灣若維持徵兵制，役期為一年或十個月，並擴增海外人道工作役、社會服務、環保、消防、交通等役別，不但可充實戰鬥兵力，也使社會役發揮更大功效。若社會有共識，也可徵召女性入伍，落實真正的平等，促進軍中內在文化的質變。