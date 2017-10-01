阮筱琪／臺北報導



教育部長潘文忠昨天赴立法院教育及文化委員會，進行「課綱審查回歸教育專業，不容政治干預」專案報告，說明日前一○八高中國文新課綱文言文、白話文比率爭議與會議過程。



潘文忠表示，九月十日的課審會大會上，四個文白比率修正提案表決都未過半，「這狀況過去從未發生」，由於當天開會時間冗長，他曾向委員表示，暫先回到原課綱草案，「當時委員沒有異議」。



潘文忠說，九月二十三日再次開會，確認前次會議紀錄時，委員認為應該持續討論，再提修正動議，並針對是否回到原課綱草案再表決，整個議事程序經過討論後，多數委員同意，也逐一表決相關討論，最後經過兩輪不記名投票，通過文白比率三成五到四成五的修正案，所有決議是課審會大會過半數委員的決定，並非翻案。



潘文忠表示，九月二十三日是討論九月十日未決事項，「不是一事兩決，也不是翻案」，但教育部沒有說明歷程，造成外界誤解，部內將進行檢討。



立委高金素梅痛批，有與會學者表示，學生代表發言前後沒邏輯，且不時滑手機，是聽指令行事；立委柯志恩、陳學聖要求公開會議發言及影音紀錄。潘文忠表示，課審會大會依法可公布會議紀錄及各委員發言摘要。



立委何欣純建議，教育部應思考如何在資訊公開和個資保護間取得平衡；立委蘇巧慧表示，課綱委員會成員組成多元，各方都已表達意見，「重點是老師怎麼教」；立委李麗芬說，應積極辦理教師研習，國文授課時更有創意。