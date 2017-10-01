阮筱琪／臺北報導



全國教師工會總聯合會、全國教保產業工會、靖娟兒童安全文教基金會、臺灣高等教育產業工會、反教育商品化聯盟、振鐸學會六大教育團體昨天共同宣布，成立「教育公共化聯盟」，監督從幼教到高教的市場化現況，未來將結合各界力量，確保教育品質。



全教總理事長張旭政說，許多教育政策空有公共化之名，實質上卻相反，例如公幼比率太低、私校退場圖利私人、偏鄉小校被裁併、高教政策日趨市場化等，因此，希望擋住教育市場化趨勢，拉回公共化，也希望全民監督。



張旭政說，聯盟行動目前分兩部分，立法遊說方面，將擬定實驗教育三法法案版本，請立委送立法院，十一月進行陳情，前往行政院促請國教向下延伸，並主張政府要提出稅改方案，將租稅負擔率由目前占GDP一成二，增至兩成，以提升教育品質。



該聯盟的訴求還包括反對發放幼兒教育補助，應逐年降低幼教現金給付，提高公共化預算；少子化時期，增加以個別指導為基礎的教學，並成立中央教育發展基金；保障偏鄉生受教權，以一校多區取代廢校；反私校家族化等。



靖娟基金會執行長林月琴表示，政府應優先考慮設置公幼，避免一味設置非營利幼兒園。



全國教保產業工會理事長簡瑞連指出，幼托整合並未融合教育與托育的精神，政府應以提供實質照顧服務為主，現金補助為輔。



臺灣高教工會祕書長陳政亮表示，大專有七成是私校，私校董事會被家族掌握，因此，反對私校家族化；私校退場，財產應歸屬政府，並挹注在高教上。