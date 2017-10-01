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環團研討反空汙　五萬醫師支持護健康 (2017/10/2)
 

　張彩鳳／彰化報導

　高舉著「反空汙‧護健康」、「無煤台灣‧永續健康」的標語，台灣健康空氣行動聯盟昨天在彰化基督教醫院連瑪玉講堂舉辦學術研討會，探討空汙議題，訴求減煤減空汙。同時聯合環保團體、醫界、學者、中央與地方官員及民代等，宣示對抗空汙守護國民健康的決心。

　彰化縣長魏明谷表示，這一年來，臺化沒有再燃煤發電，居住在臺化鄰近的鄉親曾很激動的說，五十一年了，終於晚上抬頭可以看到星星了，空氣真的很乾淨。但研究顯示，彰化縣民罹肺癌的比率偏高，仍須努力共同維護縣民的健康。

　經濟部常務次長楊偉甫表示，經濟部目前正與環保署合作，進行國營事業空汙減量的總盤點，未來也會反映在空汙減量的數字上面，讓大家看到政府的努力，經濟部也會與大家一起面對空氣汙染的問題。

　台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師表示，從二○一○年開始，集結中部醫師關注PM2.5空汙議題，七年來逐漸擴大影響層面，這項研討會，獲得近五萬名醫師的支持，顯示醫界對空汙影響國人健康的關注愈來愈高。

　彰化秀傳紀念醫院主任楊樹文也表示，根據秀傳醫院三歲到十八歲兒童就醫資料，初步發現臺化關廠後，兒童氣喘的就醫人次有下降趨勢，但後續還需更多實證研究評估。

　中興大學教授莊秉潔則提出，燃煤電廠改用燃氣或再生能源，全面淘汰柴油公車，交通軌道化或電動化等策略，呼籲朝向無煤臺灣邁進。
 
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