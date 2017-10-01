「仰頭看明月，寄情千里光。」再過兩天，將歡度秋節。今年中秋節落在週三，在一週當中「前不巴村，後不巴店」，民眾翌日需上班上工，學生正常上課，如闔家團圓賞月時間晚了，擔心隔幾個小時就要出門，會體力不佳、精神不濟，恐難盡情歡愉。中秋假該怎麼放，才能利民福民，讓民眾、學生得到盡展歡顏的小確幸，確值政府務實思維。



從時序上說，中秋節處於農曆秋季三個月當中而得名；而從內涵意義論之，秋季是農業社會豐收季節，中秋夜固然「今夜月明人盡望，不知秋思落誰家？」但表達感恩、惜福和關懷，則人同此心。臺灣社會秋冬之間演出收冬戲，正是此意。同屬東方社會的南韓，視中秋為全年最大節日，放長假慶祝，家家戶戶並進行掃墓。



我們的中秋假就放農曆八月十五日一天，故易生賞月翌日需強打精神的苦惱，誠為美中不足。四年前秋節落在週四，當時政府決定週五彈性放假，於前週六先行補班補課，得到民眾「中秋假放得好」的稱許。但時序不可能年年如此湊巧，政府宜進一步研究彈性放假作法。



中秋節既然是除農曆新年外，全民最重視的重大節日，則調節全年放假節日，安排中秋放假兩天，相信會得到全民支持；如有窒礙之處，則可考慮秋節白天照常上課上班，晚上盡興歡愉賞月，第二天放假休息，不僅便民，也有助效率的維持。



時值「中庭地白樹棲鴉，冷露無聲溼桂花」的美好節日，作點小調整，給民眾一點小確幸，誰曰不宜？