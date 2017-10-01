阮筱琪／臺北報導



第十六屆全國高中地理奧林匹亞競賽，結果昨天揭曉，臺北市建國中學學生趙亮、臺南一中學生黃品瑞獲得一等獎，團體獎則由臺中一中、北一女中、國立南科國際實驗高中三校學生獲獎；主題有探討外籍移工、食物銀行及寶可夢熱點分布情況分析等。



個人組競賽部分，參賽學生必須挑戰野外實察，獲得一等獎的趙亮說，這次的題目是在臺北市竹子湖地區進行實察，除了在地圖上標出走過的路線外，還要記錄沿途的五種植被。



談到為什麼會喜歡地理這項領域，趙亮表示，小時候爸爸帶著他「周遊列國」，一共去了二十多個國家，其中克羅埃西亞的石灰岩、波蘭的岩洞景觀，都讓他留下深刻印象。因此，逐漸對地理產生濃厚的興趣。



趙亮從小喜愛閱讀，更是《國語日報》和《中學生報》的忠實讀者。他說：「《中學生報》的一、二版介紹國際時事，還有英文對照，對我來說是很重要的學習養分；《國語日報》的專欄、大千世界等，也給我很多知識。」



團體獎部分，得主臺中一中學生賴君翰、郭芳綸，以臺中市東協廣場外籍移工為主角，調查他們的生活及活動範圍，以及東協廣場的商店經營分布狀況等。賴君翰表示，訪問的過程當中，遇到一名非常會做手工藝品的移工，希望能夠舉辦展覽，但是政府給予外籍移工的活動補助，多半是唱卡拉OK，未能貼近移工的需求。



評審之一、臺大地理系副教授溫在弘表示，參賽者的作品優異，希望未來能在社會上更廣泛被看到。