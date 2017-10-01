報導／詹伯望



一生守護傳統技藝的剪黏大師王保原，日前從副總統陳建仁手中接過第四屆國家文化資產保存獎的「保存傳承類」獎座；臺下掌聲如雷響起，親友及學徒都為「保原司」深感慶幸，畢竟，在傳統技藝瀕臨危機時，並非每一門技藝都如此幸運，能夠在公私部門的注意、維護下，得到保存發揚的機會。



人間國寶開班

傳藝啟發設計新秀



剪黏技藝與廟宇藝術密不可分。清末以來，從唐山跨海來臺的蓋廟師傅何金龍、洪坤福，分別以剪黏和交趾陶見長，人稱「南何北洪」；來自廣東汕頭的何金龍一系，有臺南王石發、王保原父子一脈單傳。民國一百年，行政院文建會指定王保原藝師為國家剪黏泥塑技術文化資產保存技術的保存者，也就是廣為一般人熟悉的「人間國寶」。



次年開始，臺南市政府文化局文化資產管理處開辦「王保原剪黏創作傳習工作坊」，由王保原及其傳人呂興貴共同施教，每期招生十人，至今已完成第六期。其中來自嘉義的學員林秉賢和董珮儀，從第二期開始連續參加至今，累積了相當實力，本期升任講師助理。



林秉賢是文創公司藝術總監，今年三十六歲，自小生長在宗教環境中，喜愛廟宇裝飾藝術，先後接觸過傳統彩繪、粧佛漆線、傳統獅頭製作，後來發現剪黏技術逐漸凋零，深感憂心，於是拜師學藝，希望傳承剪黏藝術。



年齡相仿的董珮儀，也是一家藝術企業社的負責人，起初只覺得剪黏很漂亮而開始學習，幾年下來逐漸掌握工藝的精髓，希望能創新滿足時代要求。



學習剪黏入門

甲毛摃槌製作尪仔



工作坊新進學員以學習基礎技法為主，製作裝飾較不繁複的人物尪仔，並運用「甲毛」、「摃槌」等技法，完成呂布、趙子龍等武將人物尪仔。摃槌，是指把剪黏剪得有如火柴棒一般細緻；甲毛，是指將剪黏剪成細毛狀。這兩種都是王保原最拿手的技法，但極耗眼力。



資深學員則進一步製作殿堂建築、樹景及亭景，搭配藝師指導，完成具故事性的壁堵作品，逐漸達成傳承目的。



活用課堂所學

動手修復大師壁堵



傳統工藝的養成須將課堂練習導入實務操作。王保原藝師眾多廟宇作品，或年久失修或天災影響，已有部分受損。



今年六月開辦的第六期工作坊，以臺南市佳里區頂里永安宮正殿步口龍邊壁堵「孫悟空大鬧天宮」為主，規畫「廟宇壁堵仿製」及「傳習課程」兩部分，並由林秉賢、董珮儀共同仿製。文資處將在十月下旬在歸仁文化中心舉辦研習成果展，王保原藝師也將有新作展出，呈現教學相長的美好成績。



圖說：王保原藝師製作的壁堵〈白虎堂〉，其中穆桂英的颯爽英姿，正是何金龍一派「摃槌」、「甲毛」技巧的具體呈現。攝影／詹伯望