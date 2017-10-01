報導／吳啟綜



二○一七年美國職棒大聯盟季後賽將在十月四日開打，今年將角逐世界大賽冠軍的十支隊伍，分別是去年勇奪世界大賽冠軍的小熊隊、日前締造二十二連勝紀錄的美聯冠軍印第安人隊、國聯新霸主道奇隊、國民隊、響尾蛇隊、落磯隊、美聯東區雙強紅襪隊與洋基隊、太空人隊及雙城隊。去年小熊隊打破山羊魔咒，相隔一百零八年摘下世界大賽冠軍，今年會不會輪到已經六十九年沒嘗到世界大賽冠軍滋味的印第安人隊呢？大家拭目以待。



美國大聯盟季後賽的賽制和國內中華職棒不同。中華職棒共四支球隊，分成上下球季，季後賽總冠軍由上下球季冠軍隊進行七戰，先獲四勝者為總冠軍。美國大聯盟球隊多達三十隊，分成美國聯盟與國家聯盟，每個聯盟各十五隊，分成東區、西區與中區三個分區，每個分區冠軍晉級季後賽，另外，每個聯盟還有兩個季後賽外卡名額，由每個聯盟扣除分區冠軍外，戰績最佳隊伍取得。



外卡球隊會先進行一戰定生死的「外卡驟死戰」，決定誰能參加分區系列賽；六支分區冠軍球隊則可直接進入五戰三勝制的兩聯盟分區系列賽。分區系列賽冠軍可晉級七戰四勝制的聯盟冠軍戰，最後的世界大賽，則由兩個聯盟的冠軍爭奪。



今年季後賽最大不同，是取消明星賽勝隊聯盟取得世界大賽主場優勢的規定，改採例行賽戰績，決定主場優勢。以目前戰績來看，國聯第一種子是道奇隊，美聯第一種子是印第安人隊，道奇隊戰績是一百零二勝五十八敗，印第安人隊則是一百零一勝五十九敗，由道奇隊取得主場優勢。不過，例行賽戰績好，並非進軍世界大賽的保證，從一九九九年起，過去十八次世界大賽，僅二○一三年是由例行賽戰績最好的兩支球隊紅襪隊與紅雀隊交手。



單季51轟達成 賈吉破新人全壘打紀錄



紐約洋基隊今年經過換血，靠著新秀衝進季後賽。新秀中以「法官」賈吉表現最受矚目，日前他敲出本季第五十一支全壘打，打破名將麥奎爾在新人年的紀錄，成為單季最多全壘打的新人。



賈吉同時也成為洋基隊史上第五個單季轟出五支全壘打的球員，之前創下紀錄的名人包括貝比魯斯、曼托、馬里斯與A-Rod羅德里格茲。賈吉說：「本季對我來說，像是一場不可思議的旅程。」麥奎爾目前是教士隊板凳教練，他恭喜賈吉說：「賈吉的未來一片光明，也許能突破我的單季七十三轟紀錄。」



明星賽前，賈吉全壘打產量驚人，但在七月、八月陷入低潮，九月再度大爆發，九月至今已敲出十四發。不僅有望獲得年度新人獎，洋基總教練喬拉第說：「賈吉還有機會獲選美聯年度最有價值球員。」