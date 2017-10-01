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植物之父紀念碑 (2017/10/1)
 

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兒盟調查
平均79.2分　兒童越大幸福感越低
公園變遊樂園　新北、高市與兒童同樂
美公布貿易301制裁清單
「社論」學生開玩笑　莫逾越法律規範
兒童影展
反思家鄉空汙　雲林學童做動畫獲獎
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107大學學雜費　最高可漲3.75%
地方特產融入課程　苗縣雙連重振社區
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