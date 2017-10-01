沈育如／臺北報導



全國學生圖書創作獎昨天舉行頒獎典禮，玄奘大學藝術與創意系學生林繼勝，以曾祖母的經歷，加上臺南市林百貨、灣生的典故，繪畫編成《五層樓仔》，獲得今年大專組特優。林繼勝說，他要把這一份榮耀當生日禮物，送給即將滿百歲的曾祖母。



臺灣藝術教育館為鼓勵兒童圖畫書創作，從二○○六年起開始舉辦全國學生圖書創作獎，今年共有一千兩百零四件作品參賽，最後共有一百一十九件，分別得到特優、優選、佳作與入選。得獎作品從即日起到十月二十九日，在藝教館第一、第二展覽室展出。



臺中市東勢國小學生陳玄浩喜歡昆蟲，他的作品《奇幻昆蟲學校》，獲得國小低中年級組特優。陳玄浩想透過這個故事，提醒世人，昆蟲也有生命，要愛護昆蟲，並尊重昆蟲的生存空間。



曾兩度拿到國小低中年級特優的臺南市大橋國小學生簡恩雋，今年在國小高年級組獲得特優，他以爬山沿途看到的花草樹木，編成《原野高山探險與你的美麗相遇》圖畫書，評審認為這部作品構圖成熟且豐富，是表現豐富生態的優秀作品。



就讀新竹高工室內設計科的學生洪莉潔，以自己喜歡的滑冰運動，編成圖書《我是一隻犀牛》，獲得高中（職）組特優。故事描述犀牛雖然體型大而笨重，不被看好，但仍堅持在公園練習滑冰。洪莉潔說，她想鼓勵讀者「不要被先天條件限制，要勇敢挑戰自己的極限」。



圖說：簡恩雋（左）曾兩度榮獲全國學生圖畫書創作獎低中年級組特優，今年再度獲得國小高年級組特優獎。攝影／陳壁銘