

日前臺北市一位市議員墜樓身亡，再度引起人們對憂鬱症的關注。事實上，憂鬱症早已是世界衛生組織列名最需要重視的三大疾病之一，甚至到二○二○年可能和心臟病並列，成為影響人類前兩大疾病。



國外統計，全球人口約有百分之三到百分之五罹患憂鬱症，但主動求醫者僅約千分之三。國內憂鬱症盛行率則約百分之七點三，亦即可能約有一百五六十萬人罹患憂鬱症，但接受適當治療者恐怕不到十分之一。有精神科醫師甚至認為，臺灣憂鬱症的人口比率，其實嚴重被低估。



引發憂鬱症的原因非常複雜，生理、心理、社會因素都有可能，在國外甚至與季節、日照等有關。患者未就醫的原因很多，可能只注意生理症狀，如失眠、疲勞、長期胸悶等，忽略了心理反應與感受，如思考遲緩、難以專注、價值觀極端負面等；也可能是精神疾病遭汙名化，以致人們羞於啟齒；甚至有長期失眠困擾，但自認生活如常，只是個性抑鬱、心情低潮等。



因為患者掩飾或否認，親友未必能清楚察覺。然而，長期累積的精神壓力，卻可能衍生更大危機。若旁人近期常出現極端情緒，生活形態大幅改變，難以控制作息，或是依賴酒精、藥物，甚至有自殘、尋短的念頭，都應該特別給予關心。必要時，鼓勵就醫。憂鬱症並不可怕，經過適當治療，絕大多數人都能康復。

