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全教總籲調降公幼代理教師比率
嘉義縣代理教師高達50%　師資流動恐影響受教權		 (2017/10/1)
 

沈育如／臺北報導

　為減輕少子化壓力，教育部控管教師員額，全國教師工會總聯合會昨天指出，縣市政府為了省錢，讓沒有招生壓力的公立幼兒園，大量聘請代理教師，但聘期一年只有十個月，師資流動率大，影響幼兒身心發展，呼籲教育部出面控管，將聘請代理教師的比率訂在百分之五以下。

　教育部國教署副署長許麗娟表示，從一百零五學年的統計數據來看，全國公幼共聘九百多名代理教師，其中四百九十人是依法請假，另一半才是控管員額而產生的缺額。她說，會以國小代理教師百分之八為目標，三年內引導各縣市逐年調降。

　全教總理事長張旭政說，依《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》規定，國小代理教師比率不得超過百分之八，目前卻超標到百分之十一，公幼更達百分之二十三。

　全教總幼委會主委張馨仁表示，根據全教總調查，臺中市代理教師比率為百分之十，臺南市百分之二十三，屏東縣百分之三十五，而近十年都沒有開幼教師甄選缺額的嘉義縣，更高達百分之五十。

　全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱建議，正在討論的「偏鄉學校專聘教師」方案，也把偏鄉公幼的代理教師納入「綁六年（最少在偏鄉學校服務六年才能申請調動）」，以確保偏鄉公幼代理教師的福利，同時穩定師資。
 
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