李榮茂／嘉義報導



嘉義縣鹿草鄉後塘國小中秋節前夕舉辦民俗活動「博狀元餅」，親師生分三組，利用大碗公擲骰子、博月餅，各組優勝者再進行PK，過程趣味橫生，最後由家長會副會長江龍飛、四年級學生黃韓玉、幼兒園學生張品捷獲得各組狀元，校長葉炳成頒贈狀元餅，全校同享中秋佳節的歡樂氣氛。



後塘國小校長葉炳成表示，中秋節博狀元餅，是明代延平郡王鄭成功的大將洪旭為安慰官兵思鄉情緒而舉辦的娛樂活動，後來上流社會與文人也開始仿效，成為風行一時的中秋民俗活動。獎項名稱取科舉制度相關的好彩頭，如秀才、舉人、進士和狀元，並以月餅為彩品，稱為「博餅」。後塘國小去年首度舉辦，在寓教於樂的氣氛中，傳達師長希望學生將來成為各行各業狀元的殷切期許。



舉辦博狀元餅活動時，後塘國小家長會提供大小月餅。近百名親師生分成三組，在大碗公中放進六粒骰子，先由鹿草體育會理事長黃國寶說明比賽規則，各組進行「鄉試」，每人擲六顆骰子，並計算擲出紅四點次數，累計最多者勝出；依序取出舉人參加「會試」，再取出進士進行「殿試」，最後勝出者即為狀元。



隨後各組親師生輪流擲骰子，大家都搓手準備試手氣，顯得興致勃勃，歡笑聲此起彼落。今年各組狀元獲頒二十四兩重的狀元餅。首度參加博餅，就博得狀元的家長會副會長江龍飛表示，很高興今年得狀元，將會持續支持學校舉辦文化傳承活動，增進親師生情感交流，培育更多的「狀元」。



四年級學生黃韓玉說，相傳博得狀元餅會好運連連，他們班將積極勤練鄉土歌謠合唱，希望能在縣賽奪冠，為學校爭光。幼兒園張品捷則說，博得的狀元餅要帶回家與家人分享，祝大家今年都有好運氣。



圖說：嘉義縣後塘國小舉辦中秋博狀元餅民俗活動，依序舉辦「鄉試」、「會試」及「殿試」。攝影／李榮茂