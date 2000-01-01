報導‧攝影／陳壁銘



就讀臺灣藝術大學工藝系研究所的丁有彧，是今年臺灣陶藝獎最年輕的參賽者，也是最年輕的陶藝創作獎得主。他的作品〈它說〉，以實體容器表現自私、時間、儲蓄、壓抑和矛盾等人生百感，例如超小出水口的大茶海，只能倒出容量一半的水，隱含人性存有私心。這樣用隱喻方式結合實體的陶藝，讓評審驚嘆。



國中就進入美術班就讀的丁有彧，當時以水彩、水墨和書法為專長，畢業後就讀復興商工廣告設計科，以插畫為學習主軸，直到考上臺藝大工藝系夜間部，才開始接觸陶藝課。丁有彧表示，雖然在學校也修習木工、金工和纖維等課程，他還是最鍾情陶藝，因他覺得陶藝可以掌控「成型」和「燒成」，能夠發揮創意的空間比較大。



丁有彧年紀輕輕就獲得陶藝創作大獎的肯定，但這一路走來並非一帆風順，他在大學三年級時參加陶藝競賽，連錄取入選的門檻都沒達到。雖然如此，他並不灰心喪氣，一上完課，就往學校的陶藝工作室跑，也經常忙到晚上十一點才回家，如此努力不懈，終於在大學畢業時完成作品，送件參加臺灣陶藝獎競賽，並獲得陶藝創作獎的肯定。



製作陶藝作品，要先把構想畫成草圖，經過拉胚、變形、接土板、修形、素燒，再經上釉和釉燒，才算大功告成，因此，一件大型作品經常得要耗費兩三個月的時間才能完成。丁有彧說，記得有一次作品已經到了素燒階段，眼看就快完成了，卻因土胚太溼而爆炸，那時真有崩潰氣餒的感覺。



在工作室裡，丁有彧用雙手為拉胚機上的陶土拉出雛形，展現陶藝創作的才氣，他希望研究所畢業後，能創立自己的工作室，以後也會繼續以陶藝器皿傳達他的創作理念，讓陶藝作品不僅能顯示它的美，也可以呈現陶藝創作帶來的社會反思。



‧製作陶藝作品的第一步，是把構想畫成草圖。

‧拉胚時，一手在外塑形，另一手在內輔助，不能分開。

‧用木板拍打，為陶藝作品塑形。

‧如果發現陶藝作品外表不夠平整光滑，可以用砂紙輕輕打磨。



圖說：丁有彧將陶藝作品轉化成語言作品，圖為他的陶藝作品〈渴望〉。