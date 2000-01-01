沈育如／臺北報導



課本也可改造成為放入書包的美術館！為推動學生的美感教育，臺北市政府昨天宣布，一百零六學年已選臺北市南門、麗山及逸仙等十二所國小的五年級學生，試用由美感細胞教科書團隊設計的國語、自然科實驗等教科書，首批試用在一千兩百多名學生；若學習狀況良好，將延伸到數學、英語等科目。



美感細胞團隊是由一群交通大學畢業生創辦，他們有感於臺灣教科書缺乏美感，在二○一三年發起「美感細胞——教科書再造計畫」，邀請國內設計師和插畫家，為國小一、三、五年級設計國語科補充教材，目前已完成小五的國、英、數、社、自教材。該團隊去年起環島發書，已有一百七十所學校、兩百個班級使用。



臺北市政府同時宣布，「藝術到校服務」從一百零六學年度正式開跑，由南門國小承辦。校長李嗣蕙表示，今年的主題是國際教育，分為視覺藝術、電影藝術賞析、聽覺藝術及劇團展演四大主題，將由藝術家、劇團、音樂家到校展演，目前已有五十九所幼兒園、國中小申請，學生不用走出校園，就能接觸藝術。



北市府昨天也展示十二所藝術亮點學校的成果，其中麗山國小一年級到六年級共四十名學生，在社區一條暗巷的牆面上，彩繪自己喜歡的昆蟲、植物，再加上LED燈光，變成社區內的「亮點」。校長張秀潔表示，學生學到美學從生活做起，回家後還自動打掃房間。



大佳國小鄰近松山機場，師生常可聽到飛機起降、修車廠維修等噪音。學務主任、音樂教師賴佩莉引領三到六年級學生到社區踏查、錄音，再發揮創意編曲、剪輯，把社區噪音變成獨一無二的曲目。



圖說：臺北市政府推動美感教科書合作計畫，把美感教科書提供給北市十二所國小的五年級學生使用。攝影／陳壁銘