楊惠芳、陳中興、張彩鳳、李榮茂、陳景清／連線報導



昨天是教師節，許多學校舉辦慶祝活動，感謝教師。



◆新北昌平 為教師製作紅背帶



新北市昌平國小學生，從自己的視角發想，為每名教師製作獨一無二的敬師紅背帶，象徵勛章，由學生為教師披上後，教師一一登上「昌平教師星光大道」的紅地毯，接受全校學生歡呼、掌聲與擁抱，表達感謝之意。



桃園市長興國小學生組成泰雅棒擊樂隊，在敬師活動表演，以原住民的才藝表達感恩與祝福，教師很開心，紛紛以歌聲相和。



◆中市光復 卡片連結祝福短片



臺中市臺中國小和臺灣茶協會舉辦尊師奉茶活動。光復國小則是全校學生錄製了上百部充滿祝福的短片，每部短片都連結到一個QR Code，學生將QR Code貼在送給師長的祝福卡片上，師長收到卡片後，只要用手機掃描，就可連上短片，讓師長驚喜不已。



臺南市雙春國小校友蔡長達，為了感謝當年劉春男老師的教誨，贈送其生產的虱目魚產品表達敬意。劉春男目前擔任大文國小的校長，全校二十二名教職員工也都收到這份禮物，一起歡度教師節。



◆高市鳥松 獨輪車特技、變魔術



高雄市鳥松區鳥松國小舉辦一場別出心裁的「師長心花開」活動，學生以舞蹈、獨輪車特技秀、說唱藝術、魔術等，感恩教師的辛苦。在學務處主任陳建彰妙語如珠的主持下，STAR KING展演平臺的小小明星，展現魅力四射的雙人舞蹈，炒熱感謝師恩活動的氣氛。



圖說：臺中市光復國小學生將QR Code貼在卡片上，令教師驚喜（上圖）。高雄市鳥松國小舉辦「師長心花開」慶祝活動（下圖）。攝影／張彩鳳、陳景清