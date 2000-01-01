阮筱琪、楊惠芳、陳中興、張彩鳳、詹伯望、陳景清、林靈／連線報導



為紀念孔子誕辰，各地政府舉辦祭孔大典。臺北市重現拔智慧毛儀式，臺南市是全國唯一仍循真牛、真豬、真羊古禮獻祭，金門縣教育處則在金湖國小舉辦金門首次祭孔大典。



◆北市 古琴演奏幽蘭



臺北市孔廟祭孔大典，由市長柯文哲擔任正獻官，孔子第七十九代嫡孫孔垂長擔任奉祀官，臺北市大龍國小學生演出六佾舞，也邀請中華古琴學會理事長袁中平著衣冠，行古禮，演出孔子所做的〈幽蘭〉琴曲。孔廟恢復安排民眾體驗「拔智慧毛」古禮。



新北市政府在市定古蹟「大觀書社」舉辦祭孔大典，「大觀書社」原稱「大觀義學」，建於清同治十二年，是林本源家族為平息漳泉械鬥，啟蒙貧寒子弟教育而設。大觀書社特別準備以沙其馬疊成的智慧牛，象徵「智慧高升」。



桃園市祭孔大典，多名樂生是退休校長及教師；桃園高中鄰近孔廟，校長林煥周帶學生到場參觀祭孔儀式。擔任佾生兩年的東門國小六年一班學生夏子晴說，六佾舞要注意走位及方向，在鼓樂聲中出現「頓點」時，動作要能隨樂聲到位，還要把握轉身及抬頭的角度，才會整齊。



◆中市 重現明朝佾舞



臺中市祭孔大典由力行國小學生表演明朝後期〈頖宮禮樂疏〉佾舞，氣氛莊嚴肅穆，吸引不少民眾觀禮。力行國小學生已連續四十一年擔任佾生，經過半年的密集訓練，舞姿優雅祥和，威儀有序，表現深獲肯定。



屏東縣祭孔大典則吸引六十多名來自美、俄、德、法、泰、韓等二十個不同國家的交換學生觀禮，見證中華文化的魅力。



◆金門 硃筆點眼開光



金湖國小校長陳為信表示，這次祭孔大典涵蓋許多活動內容，首先由學校國樂團的傳統樂音表演揭開序幕，再由學童讀經吟詠《論語》，接著獻六佾舞，最後是學校讀經班的開光禮，由金門縣副縣長吳成典用硃筆在學童額頭點眼開智慧。金湖國小讀經班學童李浩正、李浩強說，雖然天氣很熱，但他們覺得這次經驗很特別，也很開心。



圖說：臺北孔廟昨天祭孔，由北市大龍國小學生跳六佾舞。攝影／陳壁銘