阮筱琪／臺北報導



臺灣中油公司計畫在桃園市大潭藻礁區興建第三天然氣接收站和觀塘工業區，恐導致生存七千年的大潭藻礁面臨滅絕危機，昨天中研院院士廖運範、中研院生物多樣性中心主任趙淑妙等多名學者，與環保團體「桃園在地聯盟」共同發起「全國學界與教師搶救桃園大潭藻礁」連署，呼籲全國教師一起搶救大潭藻礁。



桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，今年九月二十日，多名學者已將大潭藻礁區域生態的珍貴性，以及被保留的重要性發表於國際學術期刊《CoralReefs》，成果獲得國際重視。因此，要求政府正視大潭藻礁，迅速將其公告為國家級的自然遺產，也必須宣告停止中油第三天然氣接收站開發案並正視替代方案，整合學界能量展開「藻礁學」各項研究，保護海岸國土的多樣性。



出身於桃園觀音的中研院院士廖運範表示，目前大潭藻礁只剩下原本面積的四分之一，中油大規模的開發行為，將使兩百五十公頃藻礁消失。廖運範強調，這片藻礁是七千年以上的古蹟，更是海洋生物的中繼站，「臺灣是海洋國家，不保存藻礁是對不起全世界」。



東海大學生命科學系特聘教授林惠真提出實地踏查影片，反駁中油評估該地「生態不佳、泥沙覆蓋」的結論；她表示，大潭藻礁是全球僅有面積最大、純度最高的世界級自然地景，生態系健全，實驗團隊曾在藻礁潮池記錄到約一千兩百隻體長五十公分以上的肉食性魚種裸胸鯙，有許多小魚小蝦，才能支持裸胸鯙棲息，顯示這裡生態豐富。



趙淑妙表示，目前所有數據指向「不開發」和選擇「替代方案」，呼籲政府從善如流，聽取學者意見與民意。