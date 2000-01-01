很多事情「有一好，就沒兩好」，很難兩全其美。天氣就是這樣，雨下多了，怕鬧水災；雨下少了，又要擔心水不夠用。在「山高水急」的臺灣，雨要下得剛剛好，偏偏就是很難。



每年七月到九月是臺灣的颱風季，今年七月雖然有尼莎和海棠兩個颱風接連侵臺，在南部地區引發超大豪雨，並造成淹水災情，但從八月至今就沒有颱風再影響臺灣，導致各地降雨明顯偏少。經濟部水利署統計，全臺十三個平地氣象觀測站，八月至今的累積雨量創近七十年最少紀錄，各主要水庫集水區降雨量也只有歷年同期平均的兩成到五成。



根據歷年統計，平均每三年到四年就會有一個颱風在十月侵襲臺灣。然而為避免十月又沒有颱風帶來降雨，緊接著十一月進入枯水期，水利署今年提早兩個月召開供水情勢檢討會議，宣布從十月一日起把桃園和臺南地區從水情正常的藍燈，轉為稍微吃緊的綠燈，呼籲兩地民眾節約用水。



值得注意的是，如果十月沒有颱風侵臺，期待颱風在十一月和十二月帶來降雨的機會更是渺茫，屆時不但桃園和臺南，這個冬季恐怕整個西半部的供水都會吃緊。更讓人擔心的是，根據全球海溫最新監測資料，新一波反聖嬰現象很可能在今年冬季形成。若是如此，明年春季降雨恐怕也不樂觀，全臺不但都要節約用水，更要準備長期抗旱。