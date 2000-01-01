沈育如／臺北報導



民國九十八年八八風災重創臺灣，當時師培公費生王寶莉，剛分發到嘉義縣阿里山國民中小學，學校災後滿目瘡痍，北部家人擔憂她的安全，勸她放棄教書，賠錢回臺北。但居民、學生願意接納她這個「陌生人」，不擔憂沒水沒電，只擔心「能否開學」，王寶莉十分感動，在偏鄉學校一待就是九年，獲得今年師鐸獎，是兩位最年輕得主之一。



昨天是教師節，教育部舉行師鐸獎、教育奉獻獎、資深優良教師表揚大會，共有七十五名教師獲師鐸獎，十二人獲教育奉獻獎，兩百二十七人獲資深優良教師。



「老師，開學後，我還能看到你嗎？」偏鄉師資流動率高，但王寶莉一待就是九年，她不僅是教務主任，也是體育教師，透過「運動書寫」，鼓勵學生記錄運動後的心跳、肌肉發展，藉此提升體能和寫作能力。



王寶莉去年遇到一名罹癌學生做完化療，行動不便，上體育課只能坐在一旁，但王寶莉陪她練體能做復健。一年後，該名學生還能和同學完成八百公尺的體適能檢測。看到學生臉上的笑容，王寶莉更堅持教書初衷。



第二度獲得師鐸獎的嘉義縣新港國小退休校長沈淑貞先後在香林、中林、平林及新港等國小任教。沈淑貞推動閱讀教育，希望學生「到圖書館的時間，比到合作社買零食還多」。她任教的中林、平林國小，都是教育部的閱讀磐石獎績優學校。



獲得教育奉獻獎的臺南市大橋國小退休校長陳豊城，民國九十九年退休後，接受百世教育基金會邀請，到臺南市龍崎國小龍船分校，為學生說故事。



圖說：嘉義縣阿里山國民中小學教務主任王寶莉（後排站立者），是今年師鐸獎最年輕得主之一。圖片提供／王寶莉