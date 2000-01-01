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傳情達意大PK　高市紅毛港師生互動零距離 (2017/9/28)
 

陳景清／高雄報導

　九二八教師節，高雄市前鎮區紅毛港國小為拉近師生感情，校園推出系列活動「與老師來場PK吧！投籃大對決」、「愛的大嘴巴」、「愛的抱爆」、「知恩圖抱」等精采有趣的教師節活動，讓師生「打成一片」。

　「歡迎收聽紅毛港之聲，今天的第一首歌是〈帥到分手〉。」許多學生都點了這首歌，希望祝老師教師節愉快。二年二班學生敬舜想向靖雯老師說「您辛苦了、我愛您」；六年一班學生想要祝福琪雯老師趕快長出黑頭髮。校園音響接著傳出輕快的歌曲，各年級學生都跟著大聲唱起歌來。

　校長丁吉文表示，這是紅毛港國小教師節系列活動「愛的大嘴巴」，讓學生透過歌曲，表達對教師的感謝；擔任DJ的教師拿著厚厚的點歌單，每張都密密麻麻寫滿了「老師我愛您」、「謝謝您」和「辛苦了」的字樣，利用中午用餐時間廣播，表達對教師的謝意。

　此外，上週登場的「老師，來PK吧！七天好棒棒挑戰賽」學習單，結合品德教育、體適能與敬師活動，總共十六項挑戰，讓學生和師長利用投籃機進行PK賽。下課鐘聲一響，每個教師身旁總是圍繞著一群要得到教師認證的學生。

　丁吉文說，二十七日進行「愛的抱爆」，這個活動的目的，是增加導師與學生間的默契和信任度。每班導師坐在椅子上，腿上放一顆氣球，學生輪流接力，要用坐、互抱等各種方式，與教師合作將氣球弄破，先完成的班級就獲勝。

　壓軸活動是知恩「圖」「抱」，全校教師都套上透明雨衣站在廣場上，每個學生先擁抱教師，再將寫了感恩之情的小紙片，貼在教師穿著的雨衣上，共同完成「愛的彩衣」送給教師。

圖說：高雄市紅毛港國小推出師生投籃大對決活動。攝影／陳景清
 
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