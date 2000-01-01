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電子書閱讀時間　較去年成長2.4倍 (2017/9/28)
 

楊惠芳／臺北報導

　電子書時代來臨？Readmoo（讀墨）昨天舉辦五周年回顧與閱讀報告指出，臺灣的電子書市場在今年進入成長期，Readmoo今年前三季（統計到九月二十五日止），全站的累積閱讀時間將近一千五百萬分鐘，是二○一六年六百三十六萬分鐘的二點四倍，預期到年底將會成長三倍。

　城邦媒體集團首席執行長何飛鵬表示，電子書在數位閱讀時代是不可避免的趨勢，預期臺灣在三年內的市占率將提升到一成，比起美國的三成多，仍有很大成長空間。電子書成長的主要關鍵為閱讀習慣的改變及價差，他認為，臺灣電子書價格普遍偏高，一般來說，電子書價格多在紙本書定價的六折到七折之間，對讀者來說沒有誘因；另外一個原因是出版社不積極，擔心影響紙本書銷售。

　Readmoo執行長龐文真表示，電子書並不是紙本書的替代品，電子書的最大優勢，就是「立即擁有」，不需要等，也不會有賣到缺貨的情形，在線上購買電子書，馬上就可以閱讀。龐文真說，未來Readmoo會和雅虎合作，將電子書上架，擴增讀者群。

　不過，龐文真坦承，童書在電子書的成長有限，主要是因為父母擔心孩子的視力問題。根據Readmoo的閱讀報告指出，今年最受歡迎的前三類電子書依序是文學小說、商業理財及社會科學。
 
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