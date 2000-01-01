楊惠芳、沈育如／連線報導



今天是教師節，除了向全國各級學校教師致敬外，還有不少另類教師，在社會各角落默默擔任教育工作，也值得尊敬。曾在我國駐紐西蘭代表處工作、旅居海外二十多年的李哲建和郭存貞夫婦，退休後返臺定居新北市淡水區，夫妻倆一起到新北市立圖書館淡水竹圍分館，擔任陪讀天使，指導學童課業，還義務課輔英文，讓學童免費上英文課。



每週三下午，淡水竹圍分館的英文陪讀活動中，李哲建和郭存貞用英語說故事，與學童互動，並陪學童看英文繪本。學童遇到不懂的字句，他們就逐字逐句解說，更鼓勵學童勇敢開口說英語，不要害怕說錯，使得學童感覺學英文並不難，甚至愛上英文。



李哲建說，剛開始為了深入認識居住的地方，選擇擔任志工，了解淡水在地的人事物，後來發現有的學童很想學習英文，但不一定能補習，於是用英語說故事的方式，教導學童免費學習英文。



另外，大同大學電機系副教授楊祝壽白天在大學教書，到了晚上，把住家變成社區孩子的安親班，免費讓社區國小到高中的學生到家裡自學，同時，數學、物理、化學、作文、閱讀、英文等，他也全都教導，還提供免費的食物、冷氣，他的太太也加入教導英文的行列。



楊祝壽一年多前和社區孩子互動，發現很多人討厭上課，有人是數學課被老師罵，從此討厭上數學課；有些人和老師不同調，只好用「放棄學習」消極抵抗。經過學生家長和自己家人同意，他開辦「自強營」，十六個學生放學後，就到他家接受課輔。



自強營開班一年多來，有國二學生從英文字母ABC重新學習，數學從最初的加法學起，現在已經能自行閱讀英文文章，也有學生的校排名從吊車尾，一路衝到中間。



圖說：大同大學電機系副教授楊祝壽，把住家變成社區孩子的免費安親班。圖片提供／大同大學