楊惠芳／臺北報導



新竹縣大坪實小校長彭銘君的生命故事，精采得像連續劇。他曾擔任過計程車司機、電機工程師及漁夫等，最後考上校長。在因緣際會下接觸音樂，不但考取十二張街頭藝人證照，還用音樂辦學，讓學生透過表演找回自信。他連續三年獲得教育部特色學校特優及標竿獎肯定，更被教育部選為教育家典範人物。



彭銘君高中時因成績不好而念技職，但他依舊奮發向上，考上彰化師大工教系。畢業後，做過各種工作，後來才去當國小教師，發現自己熱愛服務，便報考主任，轉任行政職。



彭銘君在新竹縣沙坑國小擔任教導主任時，適逢校長退休潮，該校校長任滿調校後，他即代理校長的職務。彭銘君知道自己從小不是聰明的孩子，心想，這輩子何德何能，竟然能擔任代理校長？一定要全力以赴，沒日沒夜工作，終於積勞成疾。有一天，彭銘君眼前一黑，醒來時已躺在醫院裡。



醫師宣布彭銘君疑似耳中風，單耳聽力嚴重受損，查不出病因，發作起來，天旋地轉，還會惡心盜汗，根本沒有行動能力，也無法根治。他擔憂自己再也站不穩、聽不清，從此陷入憂鬱。幸好天無絕人之路，彭銘君重新拿起木吉他，在音樂陶冶中，憂鬱症漸漸康復。



音樂扭轉了彭銘君的人生，也帶動學生的學習。他想透過音樂，帶給學生更多啟發，決定報考校長。不料，考了三年都沒考上。有一天他頓悟，學習不能靠死背，要找到學習方法，終於如願考上校長。



如今，彭銘君用音樂辦學，假日在街頭傳唱客家歌曲，也到醫院擔任志工。他希望透過音樂及自己的生命故事，鼓勵受挫的人，找回對生命的希望與熱情。