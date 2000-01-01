關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
竹縣大坪街頭藝人校長彭銘君　獲選典範教育家 (2017/9/18)
 

　楊惠芳／臺北報導

　新竹縣大坪實小校長彭銘君的生命故事，精采得像連續劇。他曾擔任過計程車司機、電機工程師及漁夫等，最後考上校長。在因緣際會下接觸音樂，不但考取十二張街頭藝人證照，還用音樂辦學，讓學生透過表演找回自信。他連續三年獲得教育部特色學校特優及標竿獎肯定，更被教育部選為教育家典範人物。

　彭銘君高中時因成績不好而念技職，但他依舊奮發向上，考上彰化師大工教系。畢業後，做過各種工作，後來才去當國小教師，發現自己熱愛服務，便報考主任，轉任行政職。

　彭銘君在新竹縣沙坑國小擔任教導主任時，適逢校長退休潮，該校校長任滿調校後，他即代理校長的職務。彭銘君知道自己從小不是聰明的孩子，心想，這輩子何德何能，竟然能擔任代理校長？一定要全力以赴，沒日沒夜工作，終於積勞成疾。有一天，彭銘君眼前一黑，醒來時已躺在醫院裡。

　醫師宣布彭銘君疑似耳中風，單耳聽力嚴重受損，查不出病因，發作起來，天旋地轉，還會惡心盜汗，根本沒有行動能力，也無法根治。他擔憂自己再也站不穩、聽不清，從此陷入憂鬱。幸好天無絕人之路，彭銘君重新拿起木吉他，在音樂陶冶中，憂鬱症漸漸康復。

　音樂扭轉了彭銘君的人生，也帶動學生的學習。他想透過音樂，帶給學生更多啟發，決定報考校長。不料，考了三年都沒考上。有一天他頓悟，學習不能靠死背，要找到學習方法，終於如願考上校長。

　如今，彭銘君用音樂辦學，假日在街頭傳唱客家歌曲，也到醫院擔任志工。他希望透過音樂及自己的生命故事，鼓勵受挫的人，找回對生命的希望與熱情。
 
16大專申請漲學雜費　僅中興、文藻通過
世足賽 巴西力克哥斯大黎加　獲首勝
「社論」成為大人　需要學習
高市81歲阿媽　國中畢業獲頒模範生獎
臺師大畢典演講　朱芯儀勉接納挫折再出發
臺灣西南海域　鑽獲可燃冰
發揮路障精神
冰島築防守鐵壁闖世足
大千世界　在地篇
稻草重現農家樂
大千世界　在地篇
慶賀保生大帝得道
大千世界　在地篇
大家一起變聰明
大千世界　在地篇
划龍舟過乾癮
大千世界　在地篇
護送雞蛋著陸
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.