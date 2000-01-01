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「社論」性平會調查應劍及履及 (2017/9/18)
 

　目前各級學校接到學生反映，教師疑對學生性騷擾情事，都會依法於二十四小時內，完成校安與法定通報，並組調查小組專案調查，唯因事件涉及學生安全及教師名譽，其結果往往延宕產生；而有了議處結果，是否對師生公布，公開程度為何，各校作法不一，容易引發親師生及社會疑慮。性平調查如何劍及履及以昭公信，應予重視。

　臺北市教育局日前證實，轄內某所明星女子高中、某所知名高工，驚傳教師對學生性騷擾情事，兩校都已召開性平會作了處理，但其進度及議處方式，家長有疑慮。平心而論，某女校接獲學生反映是在今年四月下旬，迄今近五個月；某高工更早在去年三月初，迄今已超過一年半，仍都未能妥善處理出結果，實在延擱太久。

　事涉學生身心安全、學習情緒，性平會應加速聽取當事人及相關證人的陳述，縝密比對，取得事實證據，即應劍及履及移送校內教評會評議處理。北市教育局指出，兩校都確認性騷擾事件屬實，既然事實如此，調查進度應可加緊，及早維護學生受教權，否則受害學生可能已畢業離校，留下畢生難以磨滅的遺憾。

　至於懲處方式，女校涉案男教師被記大過，但教育局指其「有多次紀錄，情節嚴重」，要求學校檢討評議結果；高工原僅處分涉案男教師兩小過，事件曝光後，校長表示「傾向解聘」，可見兩案的懲處結果確有可議，應該再議。

　此外，教育局在接獲學校通報相關案件後，就應逐案列管，及時督促學校依法嚴辦，不可延宕誤事，更不容包庇情商，俾能將學校裡「情節嚴重」的害群之馬，儘速趕出校園，以維護學生安全、安定、安心的學習環境。
 
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