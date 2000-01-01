報導／洪素蓉



東華大學附設實驗國民小學幼兒園主任楊美琍，榮獲今年「師鐸獎」。她的得獎感言，除了感謝教育部讓教師的努力能被彰顯、嘉許外，也感謝過去三十四年來，在幼教工作中，助她圓夢的每一個人，她並許諾秉持初衷，在自己的教育崗位上更加發光發熱。



在鄉下長大的楊美琍，高中幼保科畢業後，便成為幼教教師。在那個時代，幼兒園大多使用坊間購買的現成教材，經過一陣子依樣畫葫蘆的教學過程後，楊美琍發現自己既不快樂也不滿足，因為她並不喜歡依循市售的教材上課，也開始懷疑如此教法不能滿足學生成長的需要；她也認為遇到教學困難和疑惑時，應該與夥伴集思廣益，才有所突破。



教生活常規 堅持理念說服家長



為了提升教師專業及教學品質，楊美琍主動與幼兒園負責人討論，希望改變教學方式，她說服園方同意，讓教師自行設計課程並試教；和其他教師不斷的討論與修正後，大家都發現，教師自行設計課程，不但內容較活潑有趣，學生也變得喜歡上學，家長也常常針對上課內容有所回饋，招生率隨之提高，師生都有成長──這樣的過程，成就了她日後一貫的教育理念。



陪伴學童快樂成長學習，是楊美琍抱持的核心理念，但要取得家長信任，卻不是簡單的事。楊美琍曾經教學生主動做家事，她要求學生用抹布擦桌子，掃地，自己吃飯，離開坐位一定將椅子歸位等，卻被家長抗議「教師太嚴格」、「孩子在學校吃苦」；直到學生上了小學，下課時「輕輕的把椅子推回桌子下」，當場被導師稱讚，回家開心分享後，家長才醒悟楊美琍為學生建立了美好的生活常規，專程到學校向她致謝。



教感情表達 以身作則示範關愛



除了啟蒙幼童，楊美琍也十分擅長班級經營與親職教育，發自真心的愛與擁抱，更讓楊美琍博得「蝴蝶媽媽」的美譽。



原來，當時四歲的幼童婷婷，父母離異，由祖父母撫養，剛入學時總是面無表情，拉著奶奶的手不肯放開，常常獨自一個人活動，且經常哭泣。楊美琍總是抱著她，希望緩和她焦慮且害怕的情緒，剛開始婷婷很排斥，入學一個月後，婷婷開始出現甜甜的笑容，還主動靠近她、擁抱她，讓楊美琍感動得哭了。楊美琍還和婷婷約定好：「我是你學校的媽媽，我們每天都要張開雙手互相擁抱，大聲說我愛你。」



回家後，婷婷對奶奶說：「蝴蝶媽媽很愛我，每天都用她的大翅膀把我抱得好緊！」



從此之後，楊美琍每天早上站在教室門口，張開雙手給每個學生大大的擁抱，用國語、英語、日語、閩南語、韓語等五種語言，活力十足的對學生說：「早安，我愛你！」久而久之，學生也習慣說出自己的感情，證明了在「愛」中成長的孩子，不懼怕表達感情。



追求教育夢 推動團隊共同前進



在同事眼中，楊美琍熱情且認真盡責，任何人需要幫忙時，她總是說：「我可以！」她常利用假日到園區清潔環境、修整花草樹木。在陽光下揮汗工作，對一般人來說，是避之唯恐不及的苦差事，她卻甘之如飴。



楊美琍說，師鐸獎的肯定再次提醒她，在往後的教育生涯中，發揮更強大的行動力。



圖說：暱稱為「蝴蝶媽媽」的楊美琍，被學童視為「學校的媽媽」，讓幼童快樂學習與成長是她的教育理念。圖片提供 ／東大附幼