報導／吳啟綜



美國職棒大聯盟兩支豪門球隊──紐約洋基隊與波士頓紅襪隊，為爭取美聯東區王座，勢同水火。暫居美聯東區第二名的洋基隊，日前提出證據，指控暫居第一的紅襪隊，在比賽時利用智慧手錶Apple Watch竊取投捕溝通的暗號。紅襪隊承認偷看洋基隊打暗號，但不甘示弱的反擊，說洋基隊也透過轉播單位「YES」頻道偷取對手暗號。該頻道有專門的攝影鏡頭，供洋基隊使用。



紅襪隊如何竊取對方的暗號？美國媒體分析，一般是讓上二壘的打者竊取，因他能清楚看到對方捕手給投手的暗號，再用手勢將看到的暗號告訴正在場上打擊的隊友，隊友可掌握投手的球路，調整打擊姿勢。如果沒人上二壘，紅襪隊仍可藉中外野的攝影機，竊取對方捕手的暗號，用Apple Watch傳給教練，再由教練將暗號傳給打擊區的打者。



洋基隊日前以一比四輸給紅襪隊後，總管凱許曼立即向聯盟申訴紅襪隊有偷暗號的嫌疑，並認為上個月他們作客紅襪隊芬威球場，紅襪隊就這麼做過。印第安人隊也質疑紅襪隊偷他們的暗號。印第安人隊球團說，上個月到芬威球場與紅襪隊交手時，對方曾偷取暗號，才能從蕭爾、米勒和艾倫這三名主力牛棚手中攻下七分，紅襪隊終場以十二比十逆轉贏球。



紅襪隊總管唐布洛斯基表示，偷暗號可說是棒球文化的一部分，他不認為這麼做有什麼錯；紅襪隊二壘手派卓亞也說，他國中時就知道棒球場上有人會偷暗號，這對大家來說不是什麼新鮮事，只不過是比賽的一部分。



美國大聯盟主席曼佛瑞說，大聯盟沒有禁止偷暗號的規定，但有規定在休息區不能使用電子產品。目前聯盟正在調查紅襪隊是否利用Apple Watch偷洋基隊的暗號。



除了紅襪隊遭控偷取暗號事件，奧克蘭運動家隊與洛杉磯天使隊之戰，運動家打者查普曼與天使隊捕手葛拉德羅也因偷暗號起爭執，查普曼遭主審驅逐出場。



天使隊捕手懷疑運動家隊偷暗號，除了緊盯每個上場打者，還不時對他們說：「不要看我打暗號。」查普曼表示：「先前幾場比賽，天使隊就懷疑我們偷暗號，認為我們從二壘回報打者，我告訴葛拉德羅，我們沒有偷暗號，不必這樣盯著我們。」



其實中華職棒五月也發生類似事件，統一獅總教練黃甘霖懷疑Lamigo桃猿偷暗號，引發爭執。



防暗號被偷 教練盼用耳機講戰術



為了讓投手容易看清楚暗號，大聯盟捕手常會在手指上貼彩色指甲貼，結果反而容易被對手竊取暗號。如何避免暗號被竊取呢？藍鳥隊捕手洛培茲說，只能不斷改變新暗號，並延後配球。



但延後配球會拉長比賽時間，每個投手投球間隔時間拉長，尤其當對方攻上得點圈時，比賽就像踩了緊急煞車一樣，突然停止，投捕必須想更多方式避免暗號被偷，於是比賽節奏就跟著慢了下來。



老虎隊總教練奧斯瑪斯建議大聯盟，儘快開放使用無線電耳機直接傳達戰術，這樣不但能減少教練走上投手丘溝通，或是用手勢下達戰術的時間，也能避免暗號被偷。



不過，洛培茲也說，投手如果能把球投好，就算對手偷暗號，影響也不大。