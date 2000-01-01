吳啟綜／臺中報導



文化部昨天在臺中文化創意產業園區衡道堂，舉行「第四屆國家文化資產保存獎」頒獎典禮，副總統陳建仁授獎表揚五名得獎者，肯定他們保護文化資產的貢獻。其中獲得保存貢獻類的中研院退休研究員陳仲玉，有「亮島爺爺」之稱，他率領考古隊在馬祖亮島發掘臺灣最早的考古遺址和古人類，將馬祖的歷史地位追溯至八千三百年前，是臺灣、兩岸與國際考古學界的重大研究成果。



今年得獎者分別是保存維護類：國定古蹟臺南地方法院；保存貢獻類：木村勉、陳仲玉、財團法人大二結文化基金會；保存傳承類：王保原。



陳副總統指出，陳仲玉在馬祖亮島險崖邊發掘遺址群，是臺灣地區出土年代最早的人骨遺留。陳仲玉表示，亮島是軍管區，感謝國軍大力協助，否則難以成就這項國際考古學界重大成果。



日籍的木村勉是唯一的外籍得獎者，他長期協助臺日文化資產修復保存技術交流，曾經在臺協助總統府、鐵道部廳舍等國定古蹟的調查研究與修復設計，同時引介日本匠師來臺傳授技藝，對臺灣文資修復技術的提升深具影響。



陳副總統說，隨著時代變遷，材料及工序工法日趨簡便，但臺灣廟宇剪黏國寶王保原司阜，仍遵循傳統施作倫理及獨特風格，以其近九十歲高齡，持續文化傳承及人才培育工作，令人欽佩。

