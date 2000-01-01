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你遞書我上架　嘉縣太保接龍搬書三千冊 (2017/9/16)
 

李榮茂／嘉義報導

　嘉義縣太保國小昨天舉辦「傳書接香，喜悅進館」活動，親師生齊心合作，以接龍方式搬運三千冊圖書，放入預定十月間正式啟用的新建圖書館。四年級學生陳怡禎表示，原本以為傳書很簡單，但是要集中注意力，專心傳四十分鐘的書，實在不輕鬆；但完成後覺得很開心，因為可以實現在明亮、溫馨的空間閱讀的夢想了。

　太保國小校長連國欽指出，學校去年重建校舍，拆除舊圖書館，經過一年多的等待，新校舍終於完工，綜合教室也規畫為新建圖書館。

　連國欽說，圖書館是師生共同的學習空間，透過師生親手建立的圖書館更有溫度；因而規畫「傳書接香，喜悅進館」活動，三百多名中、高年級學生排成人龍，先由教師負責拆箱，將一本又一本的書傳到學生手中，再由學生傳進圖書館，最後再由六年級學生運用閱讀課學習的圖書分類與上架知識，將傳入圖書館的書籍即時上架。志工家長在旁協助，四十分鐘內搬運三千冊圖書，達成親師生合作目標。

　三年級學生林宜賢興奮表示，希望圖書館能趕緊正式開館，好讓他能借閱圖書。四年級學生賴正嚴說，雖然傳書傳得手很酸，但有機會傳遞圖書館的書，很光榮。

　負責接書上架的六年級學生吳郁潔、官育宏表示，拿到書要判斷上架位置很困難，經過這次活動後，對圖書分類更熟悉。六年級學生蔡侑呈、何婕愉都說，夏天接龍，雖然汗流浹背，但能為新設圖書館盡心力，覺得所有辛苦都值得。

圖說：嘉義縣太保國小昨天舉辦「傳書接香」活動，學生以接龍方式把書搬進新建完成的圖書館。攝影／李榮茂
 
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