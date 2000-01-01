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關於島嶼　雲門新作舞出生命力 (2017/9/16)
 

報導／楊惠芳

　經典舞劇《薪傳》演出三十九年後，七十歲的雲門舞集創辦人林懷民再度以臺灣為題創作，他說：「我想編一支舞，展現我們的婆娑之洋，美麗之島。」最新力作《關於島嶼》，十一月二十四日將在臺北國家戲劇院舉辦世界首演，明年起在英、法、德、俄等國巡迴演出。

　「文字」是《關於島嶼》的重要視覺媒介。開場時，舞臺上一片素淨，只聽到作家蔣勳朗誦楊牧、黃春明、簡媜、陳育虹、劉克襄等當代作家描寫島嶼的文字，隨後利用投影，使舞臺上的布幕不斷湧現漢字，文字逐漸堆疊成海洋、星空、掉落的巨石、河流等樣貌，舞者就在這片文字堆疊而成的背景前狂奔、拚搏，展現臺灣人強韌的生命力。

　其中最精采的場面，莫過於分屬兩派人馬的舞者相互打鬥，又相互扶持。林懷民表示，他不會為這樣的安排下定義，但他認為，這畫面就像立法院的打架場景，自然而然的成為舞作素材，變成一種大時代的隱喻，臺灣人看了會覺得很熟悉。

　林懷民從二○一四年開始構思《關於島嶼》，歷時三年。他表示，這齣舞作打破許多雲門的章法，取材自近百年來的臺灣歷史，並記錄臺灣人的生活現況，追捕人和大自然的關係。投影中的許多「字」被拆解、打翻，再重組，舞者被投影裡的文字落石擊中而翻滾，在快速傾瀉如瀑布的字體中跳躍奔跑，畫面令人震撼。

　這齣舞作匯聚了多名年輕藝術家與林懷民跨世代合作，獲得世界劇場設計首獎的周東彥負責影像創作，金曲獎最佳原住民歌手桑布伊為舞作創作音樂。桑布伊說，和林懷民合作壓力很大，林懷民不要他唱古調，也不能唱現成歌曲，因此，他有很長一段時間根本不知道該怎麼唱。

　來自臺東知本卑南族的桑布伊，是林懷民認為最能代表臺灣的聲音，《關於島嶼》卻讓桑布伊吃足苦頭。錄音時，桑布伊被要求跳脫他以往的演唱方式，不要旋律，不要詞句，逼得他把自己關在漆黑的錄音室裡，抱頭苦思。最終，桑布伊用最直覺的聲音，表現對土地的情感，這些從靈魂深處傳出的低吟、高歌、嘶吼，由雲門音樂總監梁春美宛如織錦般，一段一段編成《關於島嶼》的音樂。

　桑布伊唱《關於島嶼》時，吟唱出的聲音沒有意義，沒有文字，不過他說，他唱時懷想著家鄉的山、海、地和人，才唱出聲音，也才驚覺，原來還有另外的聲音可以被創造。　不論2D或3D，周東彥的團隊都有相當好的技術，但周東彥說，網路上找得到的東西，林懷民通通不要，也不要團隊熟練的技術，令他相當頭痛。創作過程中，林懷民要他們把一身武功都卸掉，甚至要他把〈命運交響曲〉倒著放，看看能否聽出不一樣的拍子。最後，在視覺畫面上，由文字轉化為河流、瀑布、星空等影像風景，與舞蹈並行發展，彷彿訴說歲月的流逝與世事的變遷。

圖說：「文字」是《關於島嶼》的重要視覺媒介。圖片提供／雲門舞集

 
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