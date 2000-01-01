

臺灣人口快速老化，去年底，老人人口已高達三百一十萬六千一百零五人，占全國總人口的百分之十三點二，已有十五個縣市的老化指數高於一百。今年老年人口將增加到三百二十七萬人，需要建置更多長照關懷據點，服務有需要的老人。



政府自二○○五年起推動社區照顧關懷據點，以社區化模式就近提供老人服務，包括年長者關懷訪視、電話問安諮詢、送餐服務等。根據監察院調查指出，全國關懷據點設置數僅兩千七百一十個，目前據點村里涵蓋率為百分之三十四點五二，仍有兩千兩百三十二個村里未被涵蓋，服務量能明顯不足，必須擴增服務據點，讓更多老人獲得關懷照顧。



目前設置關懷據點面臨無適合場地、預算不足、志工人力流動率高等困難，導致據點設置速度緩慢。政府應針對未設置的村里進行資源盤點，找出可用的場地與資源，例如少子化導致學生人數減少，許多學校有多餘的教室，可協調教育單位提供閒置空間，作為活動場地，同時引進大學生志工人力，加速據點的設置。



臺灣面臨高齡化的挑戰日益嚴峻，長照2.0必須加快政策落實腳步。新上任的行政院長賴清德自我期許為「做實事內閣」，應將長照政策列為優先重點工作，展現政策推動的魄力，加速建置社區關懷據點，讓更多村里老人獲得適當的關懷。