關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
「社論」加速長照據點布建 (2017/9/16)
 


　臺灣人口快速老化，去年底，老人人口已高達三百一十萬六千一百零五人，占全國總人口的百分之十三點二，已有十五個縣市的老化指數高於一百。今年老年人口將增加到三百二十七萬人，需要建置更多長照關懷據點，服務有需要的老人。

　政府自二○○五年起推動社區照顧關懷據點，以社區化模式就近提供老人服務，包括年長者關懷訪視、電話問安諮詢、送餐服務等。根據監察院調查指出，全國關懷據點設置數僅兩千七百一十個，目前據點村里涵蓋率為百分之三十四點五二，仍有兩千兩百三十二個村里未被涵蓋，服務量能明顯不足，必須擴增服務據點，讓更多老人獲得關懷照顧。

　目前設置關懷據點面臨無適合場地、預算不足、志工人力流動率高等困難，導致據點設置速度緩慢。政府應針對未設置的村里進行資源盤點，找出可用的場地與資源，例如少子化導致學生人數減少，許多學校有多餘的教室，可協調教育單位提供閒置空間，作為活動場地，同時引進大學生志工人力，加速據點的設置。

　臺灣面臨高齡化的挑戰日益嚴峻，長照2.0必須加快政策落實腳步。新上任的行政院長賴清德自我期許為「做實事內閣」，應將長照政策列為優先重點工作，展現政策推動的魄力，加速建置社區關懷據點，讓更多村里老人獲得適當的關懷。
 
16大專申請漲學雜費　僅中興、文藻通過
世足賽 巴西力克哥斯大黎加　獲首勝
「社論」成為大人　需要學習
高市81歲阿媽　國中畢業獲頒模範生獎
臺師大畢典演講　朱芯儀勉接納挫折再出發
臺灣西南海域　鑽獲可燃冰
發揮路障精神
冰島築防守鐵壁闖世足
大千世界　在地篇
稻草重現農家樂
大千世界　在地篇
慶賀保生大帝得道
大千世界　在地篇
大家一起變聰明
大千世界　在地篇
划龍舟過乾癮
大千世界　在地篇
護送雞蛋著陸
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.