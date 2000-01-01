沈育如／臺北報導



代理教師聘期只有十個月，每逢暑假就失業，不合理的聘僱關係長期被外界詬病。全國教師工會總聯合會昨天召開記者會指出，教育部對外宣布已找縣市政府討論，並達成共識，將給足一年薪水。但全教總調查發現，目前只有基隆市、臺北市、雲林縣給足十二個月薪水，多數縣市還是只給十個月，顯示問題還沒解決。



全國高中職以下教師，有正式教師、代理教師及代課教師，代課教師是領鐘點費，代理教師的聘期是從八月底開學日到隔年七月一日，共十個月，暑假兩個月沒有支薪。教育部長潘文忠去年底在立法院被立委質詢時表示，代理教師暑假也有工作，但只領十個月薪資是不合理，會與地方政府討論，朝給足一年薪資為目標。



教育部國教署組長武曉霞表示，代理教師聘任是縣市政府權責，不過教育部多次與縣市政府溝通，希望能以一年薪資聘僱。縣市政府雖然承諾會給全薪，但仍受限財務狀況，教育部會持續溝通；如果經費不足，教育部會補助，近期則發文給各縣市政府，以了解狀況。



全教總理事長張旭政表示，全教總去年十月召開記者會，揭露全國約一萬四千名代理教師聘期只有十個月，一到暑假就失業的不合理待遇，偏鄉學校甚至因此招不到代理教師。



全教總呼籲各主管機關保留代理教師一年的完整聘期，讓代理教師暑假能安心研修、備課、輔導學生，以維持教育品質。