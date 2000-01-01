陳景清／高雄報導



高雄市橋頭區橋頭國小榮獲高雄市「美好午餐計畫」第一名，昨天校方安排學生在校園樹下享用營養午餐，並邀請教育局長范巽綠和大家一起用餐，顛覆校園傳統用餐環境與氣氛。



六年四班學生嚴玉晴說，在教室吃午餐，同學都急著吃完，可是在樹下用餐，氣氛就變得很輕鬆，好像野餐一樣，大家邊吃邊談天，好幸福。學生閔唯軒也說，換個地方吃午餐，食欲變得特別好，食物也特別美味，希望學校多讓學生到校園樹下用餐。



校長許惟翔表示，該校翻轉傳統在教室排排坐用餐的模式，選在校園一隅的大樹下，擺放戶外餐桌椅，鋪上色彩繽紛的野餐墊與手作餐墊，拉開幸福「食」光的序幕。



午餐菜單有肉骨茶、海南雞肉飯和椰漿飯等，這是橋頭國小馬來西亞籍家長會長夫人許蓮英，親自帶著學生做出來的東南亞料理。



范巽綠表示，教育局從一百零五學年度開始推動「我的美好午餐——微笑餐桌」計畫，有橋頭、彌陀、新莊、愛國、愛群、深水、寶隆和新甲國小，以及鹽埕國中共九所國中小約三千名師生參與。各校師生發揮創意，打造溫暖、友善的用餐環境，並由美學及飲食專家擔任評審，其中橋頭國小以餐食擺盤及色彩的搭配，同時走出戶外用餐，營造美好的用餐氣氛，榮獲第一名。



圖說：高雄市橋頭國小學生在校園的樹下享用營養午餐。攝影／陳景清