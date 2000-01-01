關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
樹下吃午餐　高市橋頭共享幸福食光 (2017/9/15)
 

　陳景清／高雄報導

　高雄市橋頭區橋頭國小榮獲高雄市「美好午餐計畫」第一名，昨天校方安排學生在校園樹下享用營養午餐，並邀請教育局長范巽綠和大家一起用餐，顛覆校園傳統用餐環境與氣氛。

　六年四班學生嚴玉晴說，在教室吃午餐，同學都急著吃完，可是在樹下用餐，氣氛就變得很輕鬆，好像野餐一樣，大家邊吃邊談天，好幸福。學生閔唯軒也說，換個地方吃午餐，食欲變得特別好，食物也特別美味，希望學校多讓學生到校園樹下用餐。

　校長許惟翔表示，該校翻轉傳統在教室排排坐用餐的模式，選在校園一隅的大樹下，擺放戶外餐桌椅，鋪上色彩繽紛的野餐墊與手作餐墊，拉開幸福「食」光的序幕。

　午餐菜單有肉骨茶、海南雞肉飯和椰漿飯等，這是橋頭國小馬來西亞籍家長會長夫人許蓮英，親自帶著學生做出來的東南亞料理。

　范巽綠表示，教育局從一百零五學年度開始推動「我的美好午餐——微笑餐桌」計畫，有橋頭、彌陀、新莊、愛國、愛群、深水、寶隆和新甲國小，以及鹽埕國中共九所國中小約三千名師生參與。各校師生發揮創意，打造溫暖、友善的用餐環境，並由美學及飲食專家擔任評審，其中橋頭國小以餐食擺盤及色彩的搭配，同時走出戶外用餐，營造美好的用餐氣氛，榮獲第一名。

　圖說：高雄市橋頭國小學生在校園的樹下享用營養午餐。攝影／陳景清
 
16大專申請漲學雜費　僅中興、文藻通過
世足賽 巴西力克哥斯大黎加　獲首勝
「社論」成為大人　需要學習
高市81歲阿媽　國中畢業獲頒模範生獎
臺師大畢典演講　朱芯儀勉接納挫折再出發
臺灣西南海域　鑽獲可燃冰
發揮路障精神
冰島築防守鐵壁闖世足
大千世界　在地篇
稻草重現農家樂
大千世界　在地篇
慶賀保生大帝得道
大千世界　在地篇
大家一起變聰明
大千世界　在地篇
划龍舟過乾癮
大千世界　在地篇
護送雞蛋著陸
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.